Katy Perry acompaña a Justin Trudeau a importante evento al que llegaron ¡tomados de la mano!

Katy Perry y Justin Trudeau se han robado nuestro corazón desde el momento en el que comenzaron a surgir rumores sobre su relación, y aunque han sido discretos así como reservados compartiendo únicamente ciertos detalles de su noviazgo, en cada aparición pública que han tenido, han dejado claro que su vínculo está rodeado de mucho amor.

Esta vez no fue la excepción y es que la cantante apareció en Davos, Suiza, para acompañar y apoyar al exmandatario en un evento importante. La pareja llegó al evento, donde se reunieron con líderes políticos, tomados de la mano, demostrando que su relación está en un momento importante y sólido.

Katy Perry acompaña a Justin Trudeau a importante evento político

La cantante decidió acompañar a Justin Trudeau al Foro Económico Mundial, espacio en el que el exmandatario presentó un discurso ante diversos líderes del mundo. Desde la primera fila de la cumbre, Katy escucha con atención y detenimiento las palabras de Justin.

La cantante destacó, robándose los reflectores del evento por su porte elegante y sobrio conformado por un conjunto en color beige claro de suéter de punto y falda larga entallada, un atuendo que complementó con un peinado recogido y pulido, unos pendientes cuadrados, reflejando un estilo pulcro y refinado con el que muchos la están señalando como un atuendo de auténtica “primera dama”.

Katy Perry y Justin Trudeau aparecen en Davos tomados de la mano. Instagram Katy Perry

Trudeau referencia a Kate en su discurso

El político aprovechó su intervención para reflexionar sobre la situación global, resaltando que la era de estabilidad global que el mundo empezó a vivir después de la Segunda Guerra Mundial estaba por llegar a su fin.

Destacó que a nivel mundial estamos atravesando un proceso de transición y, en sus palabras, aprovechó para, probablemente,

mencionar a Katy en él.

“En una reciente cita con una chica estadounidense…”, mencionó Trudeau, sin confirmar que se refería a la cantante; muchos interpretaron que era ella a quien se refería, pues se les ha visto disfrutando de cenas en Taverne Atlantic, un bar que el exmandatario suele frecuentar.

¿Cómo surgió el romance entre Katy Perry y Justin Trudeau?

La relación de la pareja comenzó de forma discreta el año pasado, luego de que Katy hiciera pública su separación del actor Orlando Bloom, con quien comparte una hija en común. Unos meses después, la cantante y Trudeau fueron vistos disfrutando de una cena en un exclusivo restaurante en Montreal; aunque hasta este momento no existía una confirmación, las especulaciones comenzaron a tomar fuerza, especialmente cuando se le vio a Trudeau disfrutar de los conciertos que la intérprete de “Teenage Dream” ofreció en Canadá.

A partir de ese momento, la pareja comenzó a mostrarse en eventos públicos y, finalmente, el pasado 25 de octubre, durante la celebración de cumpleaños de Katy, ambos “confirmaron” que estaban juntos al salir ante las cámaras tomados de la mano.

Que Katy Perry decidiera acompañar y apoyar a Justin Trudeau a Davos, en un importante evento político para el exmandatario, solo demuestra que ambos continúan disfrutando de una excelente relación y una historia de amor que se sigue fortaleciendo con el paso del tiempo.