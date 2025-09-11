Las dos propuestas de matrimonio fallidas de Shaun White antes de que Nina Dobrev le diera el sí

Aunque ya terminó, la historia de amor de Shaun White y Nina Dobrev está llena de muchos momentos románticos y divertidos, pues a lo largo de cinco años compartieron una vida juntos que estuvo a punto de terminar en cuento de hadas.

La propuesta de matrimonio de Shaun a Nina quedó registrada como una de las más románticas de Hollywood; sin embargo, lo que muy pocos saben, es que el deportista intentó pedirle matrimonio a la actriz, en más de una ocasión.

La historia detrás de las propuestas de matrimonio de Shaun White a Nina Dobrev

Luego de haber comenzado su relación en el 2019, Nina y Shaun anunciaron su compromiso el pasado mes de octubre de 2024, la propuesta de matrimonio fue muy romántica y especial; sin embargo, esta no era la primera vez que el campeón olímpico había intentado hacer la propuesta.

De acuerdo con varios medios, Shaun había organizado una propuesta de matrimonio para Nina durante las vacaciones de verano del 2024; sin embargo, tuvo que cancelar todo porque la actriz sufrió un accidente.

La actriz sufrió una lesión en la rodilla al practicar dirt-bike, se tuvo que someter a cirugía para tratar la lesión y guardar varias semanas en cama.

Después, tenía planes de hacerlo en noviembre durante su viaje a Ciudad del Cabo para el Earthshot Prize, pero como los amigos de Nina empezaron a sugerir la posibilidad de una pedida de matrimonio, Shaun tuvo que pensar en algo para hacer la propuesta lo más pronto posible.

Así fue la propuesta de matrimonio de Shaun White a Nina Dobrev

¡La tercera es la vencida! Finalmente Shaun decidió terminar con los nervios y organizó todo para que el gran día ocurriera en octubre de 2024.

White le hizo la pregunta a Nina bajo un arco de flores blancas, mientras se encontraban rodeados de velas, es escenario perfecto para conseguir el “sí quiero”.

De acuerdo con la revista Vogue, White encargó a su publicista que le enviara a Dobrev una invitación falsa para una cena del CFDA y Vogue con la editora jefe de la revista, Anna Wintour .

“Sabía que estaba nerviosa porque cuando está nerviosa, suele hacer bromas”, contó White a Vogue sobre la llegada de Dobrev. “Me dijo: ‘Espera, ¿Anna no está aquí?’”.

La actriz le dijo a Vogue que el tres veces medallista de oro dijo “todas las cosas correctas” durante la propuesta y que no quiere quitarse el anillo nunca más.

¿Por qué no organizaron su boda?

A pesar de que se comprometieron en octubre del año pasado, Nina y Shaun no habían hecho planes de boda, y durante una entrevista para E! News, Nina explicó:

“Estuve en Australia rodando una película y luego pasé Navidad y Año Nuevo. Simplemente estamos disfrutando de nuestro compromiso. Tienes novio la mitad de tu vida y luego esposo la otra mitad, pero el periodo de compromiso es muy corto”.

Desafortunadamente, la boda no se llegó a realizar, pues tras 5 años de estar juntos, la pareja decidió tomar caminos separados.

