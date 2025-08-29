¡Lo sabíamos! Selena Gómez confirma su despedida de soltera en Cabo y comparte fotos

¡Amamos las bodas!, especialmente cuando estas son de nuestras celebridades favoritas. Hace unos días, Taylor Swift compartía con el mundo la noticia de su compromiso con Travis Kelce, pero el amor ya se respiraba en el aire desde el fin de semana pasado de la mano de Selena Gómez.

Celebración entre amigas

El pasado fin de semana, 23 de agosto para ser más precisas, Selena fue captada por diversos medios que comenzaron a informar sobre la presencia de la cantante en las playas de “el fin de la Tierra”, resaltando que esta visita iba mucho más allá de una simple visita turística.

Para nadie es un secreto que la creadora de Rare Beauty elige este lugar como destino para disfrutar de las vacaciones, pues en varias ocasiones se le ha captado en Cabo San Lucas disfrutando del sol y su ambiente relajado pero divertido. Sin embargo, esta visita era diferente, pues Selena fue vista en compañía de su círculo íntimo de amigas y sin la compañía de su novio, quien, ese mismo fin de semana, disfrutaba de un tiempo para él en Las Vegas. Fanáticos y medios comenzaron a atar cabos y creyeron que este fin de semana la pareja estaba despidiendo su versión soltera.

Selena disfruta de su despedida de soltera.

Ayer por la noche la cantante confirmó las sospechas de propios y extraños, compartiendo a través de su cuenta oficial de Instagram un carrusel en el que compartió con el mundo algunos instantes de lo que fue su despedida de soltera. En las fotos se puede apreciar los looks que Sel eligió para esta divertida e importante noche, resaltando su vestido blanco con aplicaciones florales en relieve, su traje de baño con corte de concha de mar y, por supuesto, la joya de la noche: el vestido de perlas blanco con escote halter.

Las postales también retratan momentos especiales con sus amigas, donde posa con ellas en un yate, beben y disfrutan de bebidas refrescantes, toman el sol del atardecer y disfrutan del momento de su amiga.

Selena Gomez con su anillo de compromiso. Instagram. @selenagomez

Dentro de la publicación, también se puede encontrar un video donde se aprecian momentos claves del festejo, como su llegada al hotel, su recibimiento con mariachis, la decoración de su habitación, donde destacan globos con las palabras “Bride” y “Mrs. Levin”, este último haciendo referencia al apellido real de Benny Blanco, y la cena con todo y fuegos artificiales que la cantante disfrutó en compañía de sus besties.

Selena Gómez celebra su despedida de soltera rodeada de sus amigas de toda la vida, dando pie a lo que sabemos será una de las bodas más bonitas y mágicas del mundo del entretenimiento. Esta celebración llegó días antes de que su gran amiga, Taylor Swift, compartiera también la noticia de su compromiso, y eso solo nos hace contar los días para que el 2026 llegue para ser testigos de estos esperadísimos eventos y verlas en su faceta como novias.