¿Selena Gómez en su despedida de soltera? Su viaje a Cabo levantó las sospechas de los fans

¡Al parecer el amor está en el aire! Y a tan solo dos días de haber iniciado la semana, el universo ya nos atiborró con noticias llenas de romance. Por un lado, la tarde de hoy Taylor Swift y Travis Kelce anunciaron su compromiso por lo alto, y por el otro, una de las mejores amigas de Taylor también estaría con planes para su respectiva boda: Selena Gómez.

Selena Gómez y su despedida de soltera

El pasado fin de semana, la cantante fue vista en Cabo San Lucas portando un black bathing suit strapless acompañado de unos pantalones anchos en color blanco que le dieron un aspecto muy relajado. Selena fue vista caminando por las calles en compañía de sus amistades más cercanas y posteriormente disfrutando del mar sobre un yate.

De acuerdo con reportes de People, la cantante y sus amigas disfrutaron de una tarde de diversión bailando, riendo y posando para selfies y fotos en conjunto mientras disfrutaban el sol de las playas mexicanas. Sin embargo, no fue la única que pasó un fin de semana de fiesta.

Benny Blanco pasa el fin de semana en Las Vegas

Por su parte, el novio de la cantante estuvo en Las Vegas, viaje que compartió en sus redes sociales, destacando stories que lo mostraron en bata disfrutando del spa, degustando de un platillo exquisito y comiendo caviar mientras titulaba sus memorias con “Nunca olvidaré este fin de semana”, etiquetando a Resorts World Las Vegas.

People tuvo acceso a una fuente que confirmó que el productor acudió a la discoteca XS del Wynn Las Vegas y permaneció ahí hasta las 2 de la mañana disfrutando de la presentación del DJ Marshmello.

Una nueva boda en puerta

Si bien es cierto que el compromiso de Selena y Benny se dio a conocer en diciembre del año pasado, este viaje enciende las alarmas de que la tan anhelada celebración oficial esté por realizarse pronto. Este viaje de Selena llega en el fin de semana anterior al inesperado anuncio de su mejor amiga, Taylor Swift, llenando de felicidad a los fans de ambas cantantes por las posibilidades que existen de tener las bodas de ambas en puerta y mucho más pronto de lo que podríamos imaginar.

Hasta el momento, ni Selena Gómez ni Benny Blanco han salido a confirmar que esta escapada de fin de semana fue la celebración de sus respectivas despedidas de soltero, ni mucho menos una fecha para la boda, pero nosotras ya estamos esperando con ansias la noticia; una nunca sabe en qué momento nos dan la sorpresa de anunciarla, así como Taylor anunció su compromiso: cuando menos lo imaginamos.