Los emotivos discursos de Mandy Teefey y Taylor Swift en la boda de Selena Gomez y Benny Blanco

La boda de Selena Gomes y Benny Blanco ha sido uno de los eventos más esperados del año, la celebración de la pareja reunió a grandes estrellas de la industria musical y el cine, que se dieron cita para presenciar el final feliz de la actriz y cantante junto al productor.

Además de la lista de invitados y los hermosos vestidos de novia que lució Selena, los fans no han perdido detalle de las bellas dedicatorias que ha recibido la pareja, incluyendo emotivas palabras de Mandy Teefey y Taylor Swift.

Te podría interesar: Nuevas FOTOS de la boda de Selena Gomez y Benny Blanco: los tres vestidos de novia que usó la celeb

Mandy Teefey, madre de Selena Gomez, dedica emotivo mensaje pro su boda con Benny Blanco

Uno de los rumores más comentados de la celebración entre Selena y Benny, fue un supuesto desacuerdo con su madre, quien supuestamente se habría molestado porque la actriz y cantante prefirió que su abuelo la entregara en el altar.

Sin embargo, fue la misma Mandy quien desmintió los rumores en las redes sociales: “¡Esto es ridículo!” Por otra parte, la madre de Selena le dedicó un emotivo mensaje en su perfil de Instagram:

“¡Qué celebración tan perfecta para la pareja más genial que conozco! ¡La noche no pudo haber sido más hermosa y perfecta! Absolutamente impecable”, escribió Teefey, quien comparte a Selena con su ex Ricardo Gómez, “Todo mi amor para mi hermosa hija @selenagomez y para el mejor yerno @itsbennyblanco!!!”

Mandy agregó: “Fue un cuento de hadas hecho realidad y fue más que conmovedor ver a mi padre acompañarla al altar!!!”

El discurso de Taylor Swift en la boda de Selena Gomez y Benny Blanco

Aunque no se ha revelado el discurso textual de Taylor en la boda de su mejor amiga, el Daily Mail ha compartido una serie de detalles sobre el emotivo mensaje que dedicó a la nueva pareja.

“Taylor habló sobre cómo ella y Selena han pasado por tantas cosas juntas, tanto en lo profesional como en lo personal, y que siempre estuvieron ahí cuando alguna tenía el corazón roto”, compartió una fuente al medio.

Se dice que Taylor se centró en cómo su amistad les ayudó a crecer como artistas, pero sobre todo como mujeres que lucharon contra las decepciones amorosas, y también señaló cómo la sanación le permitió a Selena, encontrar el amor con Benny Balnco.

“Finalmente se dio cuenta de que estaba bien con quien era y que, al concentrarse en ser ella misma, encontró el amor con Benny”.

Taylor habría terminado su emotivo discurso señalando que nunca antes había visto tan feliz a Selena como se ve ahora junto a Benny.

