Nicola Peltz responde a la polémica con los Beckham y defiende públicamente a su madre

En medio de los comentarios y lecturas que circulan en redes sobre la relación entre Brooklyn Beckham y su familia, Nicola Peltz decidió expresarse públicamente. No lo hizo a través de una entrevista ni con declaraciones formales, sino mediante una publicación personal que rápidamente llamó la atención por el momento en el que aparece.

Nicola Peltz publica un mensaje dedicado a su madre

Nicola compartió en sus redes sociales una fotografía junto a su mamá y la acompañó con un mensaje emotivo y directo. En el texto escribió: “Te quiero mamá, tanto 🩷 no sé qué haría en la vida sin tu amor. Gracias por ser como eres, el humano más hermoso por dentro y por fuera, realmente no hay nadie como tú.”

La publicación no menciona a los Beckham ni hace referencia explícita a ningún conflicto, pero llega en un contexto en el que el apellido Peltz-Beckham ha estado presente en titulares y conversaciones digitales.

El contexto: las palabras de Brooklyn Beckham

Días antes, Brooklyn Beckham había hablado públicamente sobre su vida personal y su matrimonio con Nicola, dejando claro que su prioridad es su esposa, además de recordar algunos momentos incómodos que vivió junto a sus padres.

“Delante de nuestros 500 invitados a la boda, Marc Anthony me llamó al escenario, donde estaba previsto que bailara románticamente con mi esposa, pero en su lugar mi madre me estaba esperando para bailar conmigo”, aseguró.

Una defensa desde el cariño, no desde la confrontación

El mensaje de Nicola ha sido leído por muchos como una muestra de apoyo hacia su madre, especialmente en un momento donde su familia ha sido mencionada de forma indirecta en debates públicos. Sin embargo, la actriz no añade contexto ni explicaciones adicionales, sino que se limitó a expresar amor, gratitud y admiración.

Hasta ahora, Nicola Peltz no ha hecho más comentarios sobre el tema, ni Brooklyn Beckham ha ampliado sus declaraciones, sin embargo, sospechamos que pronto conoceremos más detalles al respecto.

