“No sucedió así”: invitado revela cómo fue el “baile inapropiado” de Victoria Beckham en la boda de Brooklyn Beckham

El pasado lunes, Brooklyn Beckham sorprendió al mundo al soltar lo que muchos consideran una bomba respecto a la situación que estaba sucediendo en la familia y el evidente distanciamiento que vivían.

A través de sus redes sociales, el hijo mayor de Victoria Beckham no solo dejó claro que su familia había evitado a toda costa su relación con su esposa, Nicola Peltz, sino que también hizo fuertes revelaciones en torno a la boda, revelando que el día de su boda Victoria había tomado el lugar de Nicola durante su primer baile de pareja en lo que él consideró un “baile inapropiado”.

Recientemente, un testigo de la boda compartió su versión de los hechos afirmando que la versión de Brooklyn era completamente verdadera.

¿Qué dijo Brooklyn Beckham sobre el “baile inapropiado” de su madre?

En la declaración que el joven chef realizó hace tan solo unos días en sus stories de Instagram, Brooklyn afirmó, entre otras cosas, que el día de su boda, Victoria se había “apropiado” del primer baile nupcial, que, se suponía, sucedería entre él y Nicola.

El también chef compartió que el cantante Marc Anthony, quien fuera invitado en la boda, lo llamó al escenario frente a más de 500 invitados para bailar, pero no con su esposa, sino con su madre.

Brooklyn describió que la situación no solo fue vergonzosa para él, sino que también sumamente incómoda, especialmente por la forma “inapropiada” de bailar de Victoria.

Un testigo sale a “confirmar” la versión de Brooklyn

Un testigo presente en el evento salió recientemente a dar su versión de los hechos. De acuerdo con reportes de “Mirror”, el DJ que tocó en la boda de Brooklyn, conocido como Fat Tony, se “burló” de las acusaciones de Brooklyn compartiendo un video de la serie “Motherland” donde hacía referencia a que esa habría sido la actitud de Victoria de acuerdo a lo narrado por Brooklyn.

El video formato “POV” (point of view), muestra al personaje de Amanda bailando con la canción “Drank & Drugs” de Lil’ Kleine y Ronnie Flex con el pie de página: “Imágenes de video reales. ¡Es cierto que estuve allí!)

Victoria Beckham no había realizado ningún “baile inapropiado” en la boda de Brooklyn, según testigo. Getty images

¿Hay testigos con otras versiones?

A pesar de que la misma pareja de Tony, Stavros Agapiou, respaldó también la versión de Brooklyn, comentando una publicación en redes referente a la situación con “Estuve ahí y ella lo hizo, él está diciendo la verdad. ¡Bien por él por finalmente hablar!” Su publicación fue eliminada, sin razón aparente, ¿hay información que oculta?

‘Daily Mail’ también presentó un testigo exclusivo que desmintió por completo la versión de Brooklyn, afirmando que sí hubo un baile entre madre e hijo, pero que en ningún momento resultó inapropiado, que Marc Anthony no llamó al joven novio al escenario y que fue el propio Brooklyn quien abrió la pista, un momento al que se unieron David y Harper para acompañarlos en el baile.

De acuerdo con este testigo, la escena no tuvo nada de “inapropiado” y que en realidad parecía un momento tierno en familia, pues después Nicola se sumaría a la pista a bailar con su padre.

Aunque hasta el momento ninguno de los implicados ha salido a aclarar la situación del “baile inapropiado” de Victoria Beckham, muchos fanáticos que han seguido de cerca el caso encuentran más sentido en el testimonio del ‘Daily Mail’, pues este estaría coincidiendo con lo que ‘British Vogue’ mostró como exclusiva del evento, un reportaje que contó con la aprobación de Brooklyn Beckham y Nicola Peltz para ser publicado.