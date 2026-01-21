Nuevas declaraciones apuntan a que Blake Lively “amenazó” con dejar el rodaje de “It Ends With Us”

El nombre de Blake Lively y la controversia en torno a “It Ends With US” volvieron a acaparar los titulares internacionales, luego de que recientes testimonios compartieran información vital que arrojó luz sobre cómo fue el ambiente laboral durante la filmación del proyecto.

Ambos testimonios podrían aportar pruebas que cambien el rumbo del pleito legal entre Blake y Justin Baldoni. Dentro de la reciente información, se ha revelado que la actriz habría amenazado con abandonar la película si los productores no atendían las exigencias que solicitaba en el proceso de producción.

¿En qué consisten los nuevos testimonios?

De acuerdo con reportes de “People”, en una audiencia revelada este martes pero realizada el 23 de septiembre, Andrea Giannetti, vicepresidenta de Sony Pictures, habría confirmado que el productor Jamey Heath había emitido un fuerte comentario hacia Blake Lively, luego de que esta hubiera amenazado con retirarse de la película si no se firmaba la lista de cambios que la protagonista estaba solicitando, conocida como la “lista de 17 puntos”.

Giannetti también informó que para ese momento la productora ya había invertido una fuerte suma de dinero equivalente a 28 millones de dólares, por lo que la postura de Blake atentaba contra el estreno de la película si la producción no continuaba.

Blake Lively “amenazó” con abandonar el proyecto

En su testimonio, Giannetti mencionó que no recordaba que Blake hubiera mencionado que Justin Baldoni o el productor Jamey Heath hubieran realizado acciones que la incomodaran a mediados del mes de mayo de 2024, pero sí subrayó que Blake había amenazado con abandonar el proyecto si no se atendían las inquietudes que había presentado.

Nuevos testimonios revelan información importante parta el caso de Blake y Justin. It Ends With Us

Por supuesto que ante esta posibilidad, toda la producción mostró preocupación, pues para ese momento ya se había invertido y gastado gran cantidad de dinero, el cual tenía que invertirse para finalizar la película.

Jenny Slate también declaró

El testimonio de Andrea Giannetti no fue el único revelado, pues también se pudieron conocer declaraciones que la actriz Jenny Slate realizó, donde destacó que el rodaje de la película fue perturbador, afirmando que ella era solamente una de las muchas personas que se habían sentido así durante la filmación. Slate también mencionó que tanto ella como Blake habían puesto una queja directa hacia Giannetti, agregando que “Sony está de acuerdo con nosotras”.

En su declaración, la actriz también expresó una crítica hacia el director, afirmando que era un falso aliado y que ella no estaba dispuesta a hacer nada que promoviera la imagen de Baldoni como un hombre feminista.

Hasta el momento, el equipo legal de Blake Lively sostiene que las pruebas recientes respaldan sus acusaciones y documentan que la situación descrita por Blake, así como la “incomodidad” de otras actrices, cuentan con respaldo para demostrar que la situación se presentó incluso dentro de los primeros días de rodaje del proyecto.

Aunque aún no hay una resolución del caso, se tendrá que esperar a que el juez determine el rumbo del juicio entre Blake y Justin Baldoni, el cual se celebrará el próximo mes de mayo.