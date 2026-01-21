¿Qué dijo Taylor Swift sobre Justin Baldoni? Documentos legales mencionan mensaje a Blake Lively

Los esfuerzos de Blake Lively por tachar los nombres de conocidos famosos, como su marido Ryan Reynolds y Taylor Swift, en su caso por la película ‘Romper el Círculo’ fueron desestimado por el juez que lleva el caso, asegurando que son pruebas importantes en el juicio contra Justin Baldoni, quien fue acusado de acoso sexual.

Finalmente, se dieron a conocer algunos de los polémicos mensajes que compartieron Taylor y Blake sobre Justin, a quien calificaron de “zorra” y “payaso”, por resistirse a seguir la línea impuesta por la actriz.

Te podría interesar: Nuevas declaraciones apuntan a que Blake Lively “amenazó” con dejar el rodaje de “It Ends With Us”

Los polémicos mensajes que Taylor Swift y Blake Lively compartieron sobre Justin Baldoni

El medio Page Six ha sido el responsable de filtrar las conversaciones que Blake compartió con Taylor sobre su pleito contra Justin mientras rodaban la película, ‘Romper el Círculo’, sobre todo cuando intentaban persuadir al actor y director de modificar el guión al gusto de la actriz.

“Hoy estuviste increíblemente heroica. Le conté cada momento a Ryan [Reynolds]. No dejaba de recordar cosas. Inventando cosas sobre mí y las lentes. Y diciéndote que eras mi muñeca. Este payaso se lo creyó todo. Pero también se resiste. Eres la mejor amiga del mundo”, le escribió Lively.

Taylor también señaló que Justin no había sido estratégico al usar su música en la película.

“Tienes toda la razón... Debería haber huido de tu música... ¡Qué estúpido! Esta era su única oportunidad de aparentar superioridad”, le contestó Lively.

Getty Images

Sin embargo, uno de los mensajes más polémicos habría sido cuando Taylor llama “zorra” a Justin, en una conversación previa a la publicación del artículo en el New York Times con Blake.

“Creo que esta zorra sabe que algo se acerca porque ha sacado su pequeño violín”, dijo la cantante.

En otros mensajes, Lively pidió a Swift, que supuestamente ya iba de camino a visitar a su amiga mientras Baldoni estaba en casa de Lively, que respaldara una versión revisada del guión que proponía “incluso sin haberlo leído”.

Supuestamente Swift respondió: “¡Haré cualquier cosa por ti!”.

De acuerdo con diferentes medios, la amistad de Taylor y Blake habría llegado a su fin tras el drama suscitado por la demanda de la actriz contra Baldoni, pues supuestamente la cantante no habría querido verse involucrada.

La defensa de Taylor Swift en el caso Blake Lively y Justin Baldoni

Tras revelarse el mensaje en el que Blake llama “sus dos dragones” a Taylor y su esposo Ryan Reynolds, los abogados de Taylor aclararon que la cantante nunca se involucró en la producción de la película.

“Taylor Swift nunca puso un pie en el rodaje de esta película, no participó en ningún casting ni en decisiones creativas, no compuso la música de la película, nunca vio la edición ni tomó notas sobre ella, ni siquiera vio Romper el Círculo hasta semanas después de su estreno público, y viajó por todo el mundo durante 2023 y 2024 encabezando la gira más grande de la historia”, dijo un portavoz de Swift en ese momento.

