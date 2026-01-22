¿Quiénes son la familia de Nicola Peltz? La dinastía que sacude el universo Victoria y David Beckham

Cuando Brooklyn Beckham decidió casarse con Nicola Peltz, muchos empezaron a preguntarse quiénes son realmente los Peltz y por qué su familia ha pasado de ser relativamente privada a estar en el centro de la conversación mediática junto a los Beckham.

La familia Peltz es una de las dinastías más influyentes en el mundo de los negocios en Estados Unidos gracias al éxito del patriarca, Nelson Peltz, y al estilo de vida de sus hijos.

Nelson Peltz: del negocio familiar a los gigantes de Wall Street

Nelson Peltz es un inversor multimillonario nacido en Nueva York, conocido por haber cofundado la firma de inversión Trian Fund Management en 2005, junto a Peter May y Edward Garden. Trian se especializa en adquirir participaciones significativas en grandes compañías y presionar por cambios estratégicos, lo que le ha valido tanto admiradores como detractores en el mundo financiero.

Antes de fundar Trian, Peltz trabajó en la empresa familiar de distribución alimentaria y más tarde expandió sus inversiones hacia sectores como bebidas, alimentos y otras industrias importantes.

Nelson también ha tenido roles directivos en compañías reconocidas como Wendy’s, Heinz y Unilever.

Claudia Heffner Peltz y la familia Peltz

La esposa de Nelson, Claudia Heffner Peltz, fue modelo antes de dedicarse a la familia. Juntos han estado casados desde 1985 y han criado a ocho hijos: Matthew, Will, Brad, Brittany, Diesel, Nicola, Zachary y Gregory. La familia siempre ha mantenido un perfil bastante privado, incluso después del ascenso mediático de Nicola como modelo.

Los hijos Peltz: carreras diversas y presencia pública

Los Peltz no solo destacan por su riqueza, sino también por la variedad de caminos profesionales que han tomado:

Nicola Peltz Beckham , actriz conocida por películas como Transformers: Age of Extinction y por su trabajo en Bates Motel .

, actriz conocida por películas como y por su trabajo en . Will Peltz , modelo y actor que ha participado en varias producciones cinematográficas.

, modelo y actor que ha participado en varias producciones cinematográficas. Matthew Peltz , involucrado en el mundo financiero y empresarial dentro del entorno familiar.

, involucrado en el mundo financiero y empresarial dentro del entorno familiar. Otros hermanos se han dedicado a carreras que van desde el deporte hasta el diseño y la tecnología.

Cómo este nombre llegó a los reflectores

La boda de Nicola y Brooklyn Beckham en abril de 2022 fue un evento de alto perfil que atrajo aún más atención hacia la familia Peltz. Desde entonces, cualquier tema relacionado con la relación entre los Beckham y los Peltz ha generado amplias discusiones mediáticas, particularmente tras las recientes declaraciones públicas de Brooklyn Beckham sobre la dinámica con su familia de origen.

Aunque gran parte del foco está ahora en las tensiones familiares que se discuten en redes y medios, los Peltz son, antes que nada, una familia con un legado empresarial sólido que va más allá del glamour de Hollywood.

