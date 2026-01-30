Suscríbete
Sale a la luz audio inédito que Blake Lively le envió a Justin Baldoni antes de la producción del filme, ¿qué fue lo que le dijo?

El mensaje de voz habría sido revelado como parte del proceso legal que enfrenta a ambos actores.

Enero 29, 2026 • 
Lily Carmona
El audio ofrece una perspectiva vulnerable de la actriz.

Cuando pensábamos que esta historia no podría revelar datos más sorpresivos de los que ya lo ha hecho, nos equivocamos, pues con el juicio en puerta entre Blake Lively y Justin Baldoni, han surgido nuevos datos que inevitablemente nos hacen querer estar al pendiente del minuto a minuto del caso.

Esta vez, ha salido a la luz un audio inédito que Blake Lively habría enviado a Baldoni semanas antes de que iniciara la producción de “It Ends With Us”. En el audio, más allá de un mensaje polémico, la actriz se dirige al director y coprotagonista desde una postura muy humana, sincerándose sobre un tema personal en el que describe su cansancio por la maternidad y el trabajo.

¿Qué le dijo Blake Lively a Justin Baldoni en su audio?

El mensaje revelado tiene fecha del 8 de febrero de 2023 y fue enviado cuando la actriz se preparaba para retomar su carrera luego de convertirse en madre por cuarta vez. En el audio, Blake reconoce sentirse abrumada física y emocionalmente por trabajar en proyectos consecutivos sin contar con tiempo para descansar o pasar tiempo en familia.

“Te estoy hablando como amiga en este momento más que nada”, mencionó la actriz al inicio del audio. La actriz también resaltó en el audio que, a pesar de haber comprometido con otro proyecto, trabajar sin hacer una pausa le resultaba complicado.

Blake Lively se acercó a Justin Baldoni

Lively también hizo evidente el cansancio que estaba experimentando en ese momento, reconociendo el impacto físico de haber tenido un bebé y al mismo tiempo rodar dos proyectos. “La única razón por la que estoy haciendo esto antes es porque les di mi palabra y no me arrepentiría. Pero tener una semana libre entre medias es demasiado”, se sinceró. Blake también mencionó que en ese momento no contaba con ningún tipo de apoyo para el cuidado de sus hijos, resaltando que volver a trabajar de manera inmediata le provocaba agobio.

justin baldoni blake lively.jpg

El conflicto legal entre Blake y Justin sigue dando de qué hablar.

Getty Images

La petición de Blake para comenzar la película

En el mensaje, Blake también deja clara la intención de que el calendario de producción de “It Ends With Us” sufriera una modificación que permitiera que este se ajustara a sus tiempos. “Rodar en abril, rodar en marzo es demasiado pronto después de tener un bebé, no poder dormir y querer estar en mi mejor forma”, se escucha en el audio. “Obviamente, te cuento esto por razones egoístas”, reconoció.

“Si por casualidad piensas: ‘Dios mío, si pudiera ir dos semanas antes, sería genial’, pues genial. Esta es mi interacción social estos días: simplemente hablar por notas de voz”, bromeó la actriz al finalizar el audio.

La revelación de este audio inédito de Blake Lively hacia Justin Baldoni abre una vez más el debate entre los seguidores del caso, pues si bien permite ver un lado vulnerable de Blake en el que era importante considerar diversos puntos que priorizaran su salud, bienestar y proceso de maternidad, también arroja luz sobre la diferencia abismal que existe entre los primeros acercamientos de ambos y la narrativa actual que ha adquirido el conflicto.

Lily Carmona
