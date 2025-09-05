Suscríbete
Entretenimiento

¿Salma Hayek y Luis Miguel fueron novios? Las FOTOS que han levantado sospechas

Salma Hayek rindió homenaje al fallecido diseñador Giorgio Armani, recordando con cariño la noche en que deslumbró junto a Luis Miguel en su primera aparición en los Oscar.

September 05, 2025 • 
Karen Luna
Salma Hayek

¿Salma Hayek y Luis Miguel fueron novios? Las FOTOS que han levantado sospechas

Getty Images

Hay amistades (y posibles romances) que se vuelven parte de la cultura pop mexicana, y sin duda Salma Hayek y Luis Miguel forman parte de esa lista. La actriz acaba de compartir en Instagram un recuerdo que volvió a despertar la duda que lleva años rondando: ¿de verdad fueron novios o solo muy buenos amigos?

La foto que desató las sos pechas del romance entre Salma y “El Sol de México”

En su homenaje al diseñador Giorgio Armani, Salma subió una foto de los Oscar de 1997, donde aparece deslumbrante en un vestido firmado por el italiano. A su lado, sonriente y elegantísimo, estaba nada menos que Luis Miguel.

La postal fue suficiente para que sus seguidores enloquecieran en comentarios: “qué guapos juntos”, “esa pareja hubiera sido icónica”, “seguro sí hubo romance” yes que la química en esa imagen es innegable.

¿Romance o amistad muy cercana?

Desde aquella noche, las especulaciones no han parado, aunque ni Salma ni “El Sol” han confirmado nunca un noviazgo formal, pero tampoco han hecho nada por apagar el fuego de los rumores. Al contrario, cada aparición juntos o recuerdo compartido abre nuevamente la conversación.

Lo cierto es que siempre se han mostrado con un cariño especial. En más de una ocasión, Salma lo ha felicitado públicamente y Luis Miguel ha sido captado disfrutando de la compañía de la actriz en eventos de los noventa. No hay drama, no hay pleitos… solo una conexión que muchos quisieran haber vivido en primera fila.

Así se despidió Salma Hayek de Giorgi Armani

Sin embargo, las imágenes tenían el propósito de que la actriz mexicana dedicara su último adiós al diseñador italiano que la acompañó a lo largo de su carrera.

“Amado por tantos, el gran Giorgio Armani continúa su legado en un reino diferente. Tuve el privilegio de ser tomado bajo su ala y experimentar de primera mano su amabilidad, generosidad, elegancia, y su habilidad para elevar a cualquiera que se cruzase en su camino”, comentó Salma.

Si algo nos queda claro es que Salma Hayek y Luis Miguel regalaron a México (y al mundo) una de las fotos más recordadas de los noventa, y que su cercanía siempre será tema de conversación. Al final, quizá la magia está en el misterio, en la complicidad que nunca se explicó del todo y en cómo, casi tres décadas después, seguimos preguntándonos lo mismo cada vez que aparece una nueva foto.

Karen Luna
Karen Luna
Soy una escritora apasionada experta en SEO, disfruto hacer yoga, una copa de vino con buena compañía y las películas románticas.
