¿Se desquitó? Hailey Bieber reacciona al ‘like’ de Justin Bieber en publicación de Selena Gomez

El triángulo “Bieber-Gomez” volvió a dar de qué hablar esta semana luego de que Hailey Bieber reaccionara a la fotografía de su exnovio tan solo unos días después de que Justin Bieber hiciera lo mismo con una publicación relacionada con Selena Gómez.

Si bien es cierto que ‘Like’, el de Justin, generó revuelo en redes sociales, la posible respuesta de su esposa habría despertado rumores sobre esta relación y el drama que hay detrás de los tres.

Justin Bieber le da ‘like’ a post de Selena

El nuevo drama comenzó cuando diversos usuarios de Instagram se percataron de que Justin le había dado like a un comentario en una antigua publicación de 2012, en donde un usuario había escrito recientemente “vivan los novios”.

Recordemos que esta semana dio inicio el trend de Viva el 2016, el cual evoca la nostalgia de aquella época que acompañó a toda una generación. En aquel entonces en el que Kylie Jenner y otras influencers dominaban Instagram, Justin y Selena mantenían un noviazgo.

Al parecer, el usuario que escribió este post hacía referencia al romance de ambos, y al revivir la época a través del trend, Justin habría aprovechado la ocasión para dar ‘like’ al comentario. A pesar de que Justin eliminó ese ‘me gusta’ poco después, la acción no pasó desapercibida, pues fanáticos ya habían hecho captura de pantalla del momento, viralizando lo que acababa de acontecer.

Justin reacionó a una foto de él y Selena cuando eran novios. Getty

Selena responde a Justin

Aunque no fue una respuesta de manera directa, muchos fanáticos de la pareja intuyeron que la historia que Selena Gomez subió tan solo un día después fue una respuesta sutil al escándalo que se había armado.

En su storie, Selena va dentro de un auto con una amiga haciendo un saludo de paz; sin embargo, el texto con el que acompañó la foto fue el que llamó la atención. La frase decía “Domingo de Iglesia”, una señal que muchos interpretaron como indirecta a Justin, con quien solía acudir a estas ceremonias cuando eran pareja. Además, Selena habilitó por solamente ese día los comentarios en su perfil de Instagram, para al poco rato volverlos a restringir.

¿Cómo reaccionó Hailey Bieber?

Por supuesto que Hayley también tendría que reaccionar a lo que estaba sucediendo, y luego de todo el revuelo que se causó en redes por la aparente interacción entre Justin y Selena, la fundadora de Rhode no se quedó atrás y aprovechó para también darle ‘me gusta’ a una imagen en la que aparece junto a RJ King, con quien se rumora tuvo una breve relación también en 2016. Obviamente, los internautas consideraron esto como una sutil “venganza” a las acciones que Justin había realizado y que habían generado tanta polémica.

Hasta el momento, ni Justin Bieber, ni Hailey Bieber, y mucho menos Selena Gomez, han salido a realizar declaraciones oficiales sobre la situación. Aunque el drama parece haber muerto en esa pequeña “venganza” de Hailey, muchos reflexionaron sobre todo lo que puede desencadenar un simple trend.