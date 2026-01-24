Timothée Chalamet y Kylie Jenner: así es la vida del actor junto a los hijos de su novia

Los rumores sobre un romance entre Timothée Chalamet y Kylie Jenner surgieron a principios de 2023; sin embargo, la pareja mantuvo un perfil discreto y no fue hasta un año después que hicieron pública su relación.

Según medios como Page Six, Kylie y Timothée llevan más de un año viviendo en Los Ángeles, donde el actor no solo se ha integrado al clan Kardashian, sino también a la vida de los hijos de la empresaria, Stormi y Aire.

Así es la vida de Timothée Chalamet junto a Kylie Jenner y sus hijos Stormi y Aire

Una fuente reveló a Page Six algunos detalles sobre la vida de Timothée junto a los hijos de Kylie, Stormi, que está a punto de cumplir 7 años, y Aire, que pronto cumplirá 4, ambos fruto de su relación anterior con el rapero Travis Scott.

Y aunque no se ha visto a Timothée conviviendo con los hijos de Kylie, se dice que ya se involucra en la vida de los niños, como un amoroso padrastro, pero respetando el lugar de Travis Scott como su padre.

Por otra parte, la misma fuente asegura que Kylie finalmente se siente amada y protegida por su pareja, encontrando la estabilidad que tanto estaba buscando: “Después de vivir y crecer muy rápido, estar con alguien como Timmy es una relación sana y acogedora y estable para Jenner”, dijo la fuente.

Historia de amor de Kylie Jenner y Timothée Chalamet

Aunque Kylie y Timothée comenzaron su romance hace tres años, fue a partir de mayo de 2025 cuando empezaron a dejarse ver juntos en eventos de alto perfil, como la alfombra roja de los premios David di Donatello en Roma.

Más recientemente, en diciembre, sorprendieron con una aparición coordinada en trajes de cuero color naranja, posando relajados y sonrientes ante las cámaras; sin embargo, el gran gesto del actor con su novia durante los Golden Globes, ha sido uno de sus momentos más románticos.

“Gracias a mi compañera de tres años. Gracias por nuestra fundación. Te quiero. No podría hacer esto sin ti”, le dijo el actor durante su discurso al llevarse el premio como Mejor Actor, mientras Kylie desde el público, le decía también “Te quiero”.

