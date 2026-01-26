Victoria Beckham reaparece en la Semana de la Moda de París, ¿mencionó algo sobre Brooklyn?

Victoria Beckham y, en general, toda la familia han atravesado unos días llenos de polémica luego de que el pasado lunes, Brooklyn Beckham, el hijo mayor de la modelo y el exfutbolista David Beckham, aprovechara su cuenta de Instagram para compartir un “comunicado” en el que hablaba sobre los rumores de “distanciamiento” entre el joven chef y su familia.

En sus polémicas declaraciones, el también fotógrafo pronunció una serie de acusaciones en contra de su madre, mismas que pusieron a Victoria en el ojo del huracán.

Una semana después, la polémica continúa y la diseñadora hizo su primera aparición pública en la Semana de la Moda de París, a donde acudió con protección familiar. ¿Abordó el tema de Brooklyn?

Victoria y el clan Beckham llegan a París

Este lunes arrancó Paris Fashion Week, evento que reúne a los máximos exponentes de la moda en el mundo. A esta celebración se han presentado diversas estrellas y celebridades, entre las que destacaron los integrantes de la familia Beckham.

Durante su estancia para participar en el desfile, Victoria Beckham fue vista saliendo de su hotel en compañía de David y sus hijos: Cruz, Romeo y Harper.

Con actitud seria, pero segura, la familia salió en conjuntos color negro, haciendo frente a la ola de fotógrafos que buscaron retratar la primera salida en grupo luego de que el pasado lunes Brooklyn hiciera sus polémicas declaraciones donde señaló a sus padres de “controladores”.

David Beckham responde a las declaraciones de Brooklyn

Un gesto que llamó la atención de la prensa internacional fue la postura de David, quien caminó por unos pasos delante de su esposa en modo “protector”, gesto que muchos interpretaron como muestra de apoyo total ante la polémica.

Este sería el segundo evento en el que el astro deportivo aparece luego de las acusaciones de su hijo mayor. Recordemos que la semana pasada, David formó parte del Fondo Económico Mundial, en Davos, donde fue cuestionado sobre lo señalado por Brooklyn días antes.

En la reunión, el exfutbolista afirmó que “a los hijos se les permite cometer errores. Es así como aprenden”, expresión que muchos interpretaron era un guiño sutil a lo que estaba ocurriendo en su familia.

¿Victoria Beckham habló sobre Brooklyn durante su reciente aparición en París?

Aunque la declaración emitida por David fue un poco vaga a ojos de diversos medios internacionales, ni él ni Victoria se han pronunciado al respecto.

Su participación en la Semana de la Moda de París se ha mantenido con cierta discreción, pues hasta el momento ninguno de los integrantes ofreció palabras o declaraciones oficiales, cumpliendo únicamente con la misión de apoyar a Romeo Cruz, quien participó en el desfile.

Hasta el momento, la presencia de Victoria Beckham en la Semana de la Moda de París, en compañía de su familia, ha transcurrido sin ningún tipo de declaración por parte de los implicados en la polémica que Brooklyn Beckham desató la semana pasada. Sin embargo, el tema sigue escalando en redes sociales, aportando nuevas posturas, teorías y testimonios, agravando aún más la situación que por sí sola ya resulta complicada.