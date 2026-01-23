Suscríbete
¿Victoria Beckham tiene un hijo favorito? La publicación que causado controversia: FOTO

Tras el conflicto que los Beckham enfrentan con su hijo Brooklyn, las recientes acciones de la diseñadora han causado algunos comentarios.

Enero 23, 2026 • 
Karen Luna
Victoria Beckham.jpg

¿Victoria Beckham tiene un hijo favorito? La publicación que causado controversia : FOTO

Getty Images

Cuando se trata de los Beckham, cualquier movimiento en redes sociales se analiza con lupa. Esta vez, Victoria Beckham quedó en el centro de la conversación tras compartir una historia de Instagram relacionada con Cruz Beckham, su hijo menor, y su debut musical en vivo. El gesto fue simple, pero suficiente para que internet hiciera lo suyo.

La historia de Victoria Beckham que encendió el debate

Todo comenzó cuando Cruz Beckham anunció su primer mini tour, una noticia que él mismo compartió con un mensaje muy personal:
“It’ll be my dream to play you the music I’ve been working on. See you there?”

Victoria reposteó la historia y respondió con un mensaje breve pero contundente, expresando que estaba orgullosa de él. Un apoyo público que, para muchos, fue un gesto normal de una madre emocionada. Sin embargo, para otros usuarios fue el inicio de una polémica innecesaria.

¿Favoritismo o apoyo de mamá orgullosa?

En cuestión de horas, comenzaron los comentarios preguntando si Victoria Beckham tiene un hijo favorito. Especialmente después de la controversia con Brooklyn, lo que ha dividido a la dinastía en las últimas semanas.

Captura de pantalla 2026-01-23 a la(s) 12.30.43 p.m..png

Esta vez, Victoria Beckham quedó en el centro de la conversación tras compartir una historia de Instagram relacionada con Cruz Beckham.

Instagram

La realidad es que no existe ninguna declaración oficial ni gesto explícito que confirme favoritismos de parte de Victoria o David Beckham.

Cruz Beckham y su paso firme en la música

Lejos del ruido en redes, lo cierto es que Cruz Beckham está dando un paso importante en su carrera musical. Anunciar un mini tour representa un momento clave para cualquier artista emergente, y el respaldo de su familia (especialmente de alguien con la visibilidad de Victoria) resulta natural.

Aunque esta historia no confirma los rumores, lo cierto es que la publicación nos deja claro que Victoria Beckham tiene una relación cercana con sus hijos.

Karen Luna
Karen Luna
Soy una escritora apasionada experta en SEO, disfruto hacer yoga, una copa de vino con buena compañía y las películas románticas.
