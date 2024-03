4 estilos infalibles para comedores pequeños: actualiza y optimiza tu espacio

En la actualidad las casas y departamentos cada vez son más pequeños, pero ese no es un motivo para no tener un comedor bonito y, sobre todo, funcional, cómodo y muy bien aprovechado. ¿Y cómo optimizar un comedor pequeño? Un gran truco si tu mesa es rectangular, es colocar una banca en “L” para ganar más asientos. Otro tip es colocar una banca fija en una pared y allí destinar el área para comer. Pero hay más recomendaciones para actualizar tu comedor y optimizar los espacios de tu casa. ¡Toma nota!

1) Aprovecha los espacios pequeños

El comedor es uno de los sitios estelares de la casa, y las mesas redondas con un pedestal al centro están en tendencia para actualizar espacios pequeños, en especial si son de mármol. Las mesas redondas de este tipo son ideales en espacios pequeños porque son flexibles a la hora de acomodar más comensales. Si quieres comprar una mesa redonda toma en consideración que una de 150 centímetros de diámetro es ideal para seis personas; combínala con unas seductoras sillas curvas y tendrás un comedor muy chic.

Si el área para tu comedor es pequeña, considera mesas redondas. SOHO HOUSE | PR SHOTS.

2) Óptimiza espacios personales

Para darle personalidad a tu hogar apuesta por una mesa escultórica y sillas que suavicen el conjunto. Consigue un look de revista con una lámpara colgante que cuelgue a 80 cm de distancia de la mesa. ¿El tamaño ideal de un comedor rectangular para cuatro personas? No lo olvides: 120 x 80 cm. Los comedores rectangulares cada vez son más utilizados por los interioristas y arquitectos en espacios reducidos sin que estos resten metros cuadrados, el secreto para que no roben espacio visual es utilizar sillas bajitas.

Un comedor pequeño puede tener mucha personalidad. NEXT | PR SHOTS

3) Los estilos del pasado están de moda

Un comedor de madera es ideal para una familia que da batalla cada día. Además, si es redondo hará que la estancia se sienta más fluida, se aproveche cada centímetro -si la casa es pequeña- ¡y favorecerá la comunicación! Elige la tapicera de las sillas en beige o tonos pastel para ganar frescura y multiplicar la luz, un truco muy importante en estancias reducidas.

Los tonos pastel o beige generan sensación de amplitud. OAK FURNITURELAND | PR SHOTS.

No tienes que cambiar tu mesa para sentirte en un espacio nuevo, vístela con un par de manteles y disfruta de un make over. Añade un twist con sillas de diseño. ¡Una banca es de lo más versátil y, una vez más, multiplicarás el espacio al instante. No te olvides de invertir en una vajilla que mezcle estampados y robe miradas, porque querrás usarla a diario.

Pon atención en los detalles con los que decoras tu comedor. DUNELM | PR SHOTS.

La última palabra en decoración está en tus gustos personales, a partir de estos 4 consejos de estilo puedes hacer de un comedor pequeño un espacio funcional y elegante. Atrévete a experimentar con colores, texturas y accesorios para encontrar el diseño a tu medida.