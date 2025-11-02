Estos son los colores que debes vestir esta Navidad y Año Nuevo para atraer la suerte en 2026

La temporada navideña es una época llena de esperanza, marcada por las reuniones con la familia, los amigos y nuestros seres queridos en general, pero sobre todo, porque marca la oportunidad de nuevos inicios y proyectos que pueden transformar nuestra vida.

De acuerdo con el Feng Shui y la numerología, es importante saber elegir el color que usaremos en la cena de Navidad y Año Nuevo, pues influyen en la energía que nos permitirá atraer prosperidad para el 2026.

¿Cuáles son los mejores colores para usar en Navidad y Año Nuevo?

El 2026 será un año de cambios y crecimiento personal, la forma en que te vistas podría ayudarte a ponerte en sintonía con la energía positiva y de manifestación, así que antes de elegir tu outfit para las cenas de Navidad y Año Nuevo, piensa muy en lo que deseas atraer y haz que los colores hagan su magia.

¿Qué colores debes vestir en Navidad?

En Navidad debemos usar la energía que está relacionada con el amor y los vínculos, pues es en esta fecha donde ocurren las reuniones familiares, recordando las bellas conexiones que te mantienen unidos en amor.

Los colores que debes considerar son los siguientes:

Rojo: Si tu objetivo es encontrar el amor en 2026, el color rojo debe estar presente en tu outfit, ya que estimula la confianza y el amor propio, es ideal si quieres sentirte empoderada y segura de que mereces relaciones sanas y mutuas.

Blanco: Como cada año, el color blanco se posiciona como uno de los favoritos para la Navidad y el Año Nuevo, pues limpia las energías negativas del pasado para abrir tu camino a nuevas oportunidades en todas las áreas de tu vida.

¿Qué colores usar en Año Nuevo?

El Año Nuevo está relacionado con la energía de la prosperidad, el dinero y la riqueza, es una fecha perfecta para abrirse también a buscar nuevas y mejores oportunidades en el ámbito profesional.

Al igual que en Navidad, puedes elegir el blanco; sin embargo, también puedes optar por los tonos metálicos que están relacionados con la riqueza.

Dorado: Como cada año, el color dorado se perfila como el favorito para llevar en Año Nuevo, pues representa la abundancia y el brillo personal, es ideal para quienes desean atraer dinero y crecer en el ámbito profesional.

Además de llevarlo en tus prendas, también puedes llevarlo en tus accesorios como joyería o incluso en tu bolso o zapatos.

Plateado: El plateado será el color de quienes quieren dejar atrás el pasado, pues representa la renovación y la conexión con la intuición, y además aporta un toque moderno y sofisticado a cualquier look festivo.

Una vez que definas qué es lo que quieres atraer para el 2026, elige y combina los colores para llevarlos con intención y así manifestar tus deseos el próximo año.

