Horóscopos de noviembre 2025: predicciones para tu signo (más ritual de la suerte)

Aries (21 de marzo - 19 de abril)

En tu profesión todo fluye mejor; tus acciones aseguran tu abundancia. En lo afectivo, evita los juegos de poder y enfócate en el amor y en la buena comunicación.

Tauro (20 de abril - 20 de mayo)

La estabilidad que buscas llega si te animas a hacer cambios. En el amor, sé más cariñosa y flexible. Podrías recibir una propuesta interesante a nivel profesional. Cuida tu alimentación y descansa más.

Géminis (21 de mayo - 20 de junio)

Estás muy activa y llena de ideas; evita dispersarte y organiza tus prioridades. Aprovecha las redes sociales en tus negocios y no te cargues de problemas ajenos; protege tu energía de personas negativas.

Cáncer (21 de junio - 22 de julio)

El 26 es un gran día para el dinero y el amor. Un proyecto surge de una vieja idea. Hay un malentendido con amigos cercanos; antes de sentirte aludida, escúchalos desde el cariño y la conciliación.

Leo (23 de julio - 22 de agosto)

Dedicas tiempo a ti, vives menos luces externas y más amor interior. Con tu pareja, la sinceridad será clave. Una inversión dará frutos si actúas con cabeza fría. ¡Compras muebles o remodelas tu espacio!

Virgo (23 de agosto - 22 de septiembre)

Es un momento fértil, pero sé paciente en la espera de resultados. En el amor, cambia la crítica por buen humor. Un viaje te dará paz y claridad mental. ¡Llega dinero extra!

Libra (23 de septiembre - 22 de octubre)

Vienen pruebas en el trabajo y acompañas a un amigo en un momento de necesidad. Evita gastos impulsivos; no hay carencia, pero debes poner orden. Si practicas la gratitud, atraerás aún más bendiciones.

Escorpión (23 de octubre - 21 de noviembre)

Es tiempo de reconocer y aplaudir tu progreso; lograste cosas que creías imposibles. Sorpresas y reuniones fortalecerán los lazos afectivos. En el trabajo, la paciencia será tu mejor aliada. ¡Feliz año solar!

Sagitario (22 de noviembre - 21 de diciembre)

Tu espíritu aventurero quiere viajar, pero primero debes resolver asuntos pendientes. Llegan oportunidades que demandan gran compromiso. En lo emocional, abre tu corazón sin miedo al pasado.

Capricornio (22 de diciembre - 19 de enero)

Soltar el control es necesario para avanzar. Confía en tu pareja y no escuches chismes. Lanzar un negocio requiere un salto de fe; ¿estás lista para darlo? No descuides tu salud mental y emocional.

Acuario (20 de enero - 18 de febrero)

Si deseas triunfar en el trabajo, destaca tu empatía y liderazgo. Es momento para resolver asuntos familiares pendientes. Nuevas amistades aportan energía positiva; descubrirás otros mundos y pasiones.

Piscis (19 de febrero - 20 de marzo)

Una chispa creativa impulsará proyectos estancados. Se abren las puertas para viajar al extranjero; aprovecha y haz nuevas conexiones y negocios. Una epifanía revelará el camino a seguir en el amor.

Ritual del mes

Para el amor, pon en tus manos un poco de aceite de coco y canela, extiende tus palmas hacia la luna y di con convicción: “Señora de la noche y del amor, tú que brillas incansable, dame tu cualidad de inolvidable”.