¿Qué se hace en fin de año para tener buena suerte? 5 rituales poderosos para mejorar la economía en 2026

¡Feliz 2026!, aunque seguramente ya estás planteándote empezar a enredar las lucecitas para guardar el árbol; probablemente aún sientas un vacío luego de no haber podido realizar tus rituales como te hubiera gustado. No te preocupes, a más de una nos pudo haber pasado dada la dinámica de celebración familiar que implican estas fechas. La buena noticia es que aún no es tarde para realizar rituales que te ayuden a conectar con la abundancia y mejorar tu economía en 2026.

De acuerdo con la astrología y los expertos en la materia, la primera semana de enero aún sigue siendo considerada como un umbral de intención, por lo que es perfecto para continuar haciendo rituales que te ayuden a conectar con lo bueno del universo.

Si una de tus metas para este año es hacer crecer tu cuenta bancaria, pero no hiciste los rituales necesarios para tener buena suerte este 2026, no te preocupes, pues aquí te dejamos los más poderosos para conectar con la estabilidad económica.

Ritual de la canela

Eso es un clásico que no falla y muchos expertos en energía realizan durante los primeros días del mes (sí, sin importar si este sea el primero o no del año). Para realizarlo, vas a necesitar un poco de canela en polvo, la cual vas a colocar en tu palma derecha. Parada frente a la puerta de entrada de tu casa, vas a mirar hacia adentro y soplar la canela mientras visualizas cómo el dinero y la abundancia, así como las oportunidades laborales, entran por esa puerta. Ojo aquí, no vayas a limpiar el polvo del suelo una vez que hayas terminado el ritual. La idea es que dejes que la magia obre por lo menos 24 horas, es decir, deja la canela en polvo tirada en el suelo por un día. Recuerda hacerlo con mucha intención y confianza plena en que surtirá efecto.

Ritual de la canela en polvo Pexels

Limpia tu cartera

Nuestra cartera o monedero es el espacio donde el dinero habita, por lo que si la tuya está llena de tickets viejos, tarjetas que no usas o está rota y desgastada, ¡es hora de cambiarla! Este objeto puede estar bloqueando el flujo de la abundancia, así que aprovecha estos primeros días de enero para quitar todo lo que no sirve y limpiarla.

Una vez hecha esta tarea, vas a seleccionar un billete de la mayor denominación que tengas y lo vas a guardar en un compartimiento especial y separado de donde normalmente colocas tu dinero. Este billete servirá como un amuleto; la intención es que no lo gastes, pues su misión es que atraiga el dinero.

Limpia tu cartera. Pexels

Frasco de gratitud financiera

Muchas veces nos enfocamos en resaltar aquello que nos falta y dejamos de lado el agradecimiento por aquello que llega o lo que tenemos. Un ritual muy poderoso para mejorar nuestra relación con la economía es crear un frasco de abundancia. Cada vez que recibas un pago, te encuentres una moneda o te hagan un descuento inesperado, anótalo en un papelito y guárdalo en el frasco; si te es posible guardar el dinero, mucho mejor, para que esto también sirva como una alcancía.

Al final de mes, el objetivo es leer todos los logros financieros alcanzados, pues la intención es modificar tu frecuencia vibratoria de escasez a gratitud. Cuanto más agradezcas, más fácil llegará a tu vida.

Tarro de la gratitud. Pexels

Baño de laurel para el éxito

Si estás buscando lograr un ascenso en el trabajo o crear un emprendimiento nuevo, el laurel se convertirá en tu mejor aliado para alcanzar estas metas. Esta planta, que fue símbolo de la victoria en la antigua Roma, es ideal para ayudarnos a conectar con la energía del éxito y el poder.

Para este ritual vas a preparar una infusión a la cual le vas a agregar siete hojas de laurel; una vez que la hayas dejado en tibial, vas a usarla como el último enjuague después de tu ducha habitual. Deja caer el agua desde tu cuello hacia el resto de tu cuerpo y, mientras lo haces, vas a visualizar cómo es que tus proyectos tienen éxito y cómo logras aquello que tanto deseas alcanzar.

Ritual de baño de laurel. Pexels

Decreta con cuarzos

Si trabajas desde casa o tienes una oficina, puedes apostar por utilizar un cuarzo como amuleto. Lo ideal sería conseguir “la piedra del mercader”, un cristal que no acumula energía negativa y que la que absorbe la transforma en abundancia; sin embargo, si no te es posible conseguirla, no te preocupes, cualquier corazón funcionará bien.

La idea es colocar esta piedra en la esquina superior derecha de tu escritorio, la zona del dinero de acuerdo con el feng shui. Todos los días, antes de comenzar tu jornada, vas a tocar el cuarzo y repetir mentalmente: “Soy un imán para la prosperidad y mi trabajo genera frutos abundantes”; verás cómo poco a poco la abundancia económica llega a ti.

Ritual cuarzo. Pexels

Empezar 2026 con rituales de abundancia no solo es cuestión de superstición, es una forma de ayudarnos a programar nuestra mente para alcanzar el éxito. No te preocupes si no lograste hacer alguna de estas prácticas el pasado 31 de diciembre; nunca es tarde para realizar algún ritual. Elige el que mejor conecte contigo y prepárate para un año lleno de abundancia y estabilidad financiera.