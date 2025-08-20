Marius Borg Høiby: ¿Quién es Morten Borg padre del hijo de Mette-Marit de Noruega?

Marius Borg Høiby lleva semanas resonando en la prensa europea, y no precisamente por su vida social o sus vínculos con la realeza, sino por una serie de acusaciones judiciales que podrían llevarlo a la cárcel. Pero para entender su historia hay que dar un paso atrás y mirar de dónde viene, quién fue su padre biológico y cómo un niño que creció bajo los reflectores terminó enfrentando un panorama tan complejo.

Morten Borg, el padre de Marius Borg Høiby

Marius nació en enero de 1997, cuando su madre, Mette-Marit Tjessem Høiby, todavía no era princesa ni formaba parte de la familia real. Su padre es Morten Borg, un hombre que ya entonces tenía un historial complicado, ya había sido condenado en los noventa por delitos relacionados con drogas y violencia. Aquello marcó a Mette-Marit, quien se enfrentó a fuertes críticas cuando años más tarde anunció su compromiso con el príncipe Haakon de Noruega.

A diferencia de sus medio hermanos, Ingrid Alexandra y Sverre Magnus, Marius nunca tuvo un título real ni obligaciones oficiales, aunque creció dentro del palacio y en medio de la atención mediática. La prensa noruega lo describía como el “príncipe que no era príncipe”, y esa dualidad (vivir en la realeza, pero sin pertenecer del todo) lo convirtió en una figura ambigua y muchas veces en blanco de críticas injustas.

De joven intentó mantenerse lejos del foco público, incluso trabajó en revistas de moda y se mudó por temporadas fuera del país. Sin embargo, la sombra del pasado de su padre y las exigencias de ser “el hijo de” siempre estuvieron ahí, recordándole que escapar del apellido no sería tan fácil.

Marius Borg Høiby acusado de 32 delitos, incluyendo violación Getty Images

Marius Borg Høiby: los delitos que hoy lo persiguen

Lo que parecía una vida discreta cambió de golpe en 2025. En junio, los medios revelaron que la policía había abierto una investigación contra Marius por una lista de delitos que parecían interminables: desde infracciones de tráfico hasta amenazas y agresiones. Pero la noticia más dura llegó en agosto, cuando la Fiscalía de Noruega confirmó que Marius Borg Høiby está acusado de 32 delitos, entre ellos cuatro violaciones cometidas entre 2018 y 2024.

Las acusaciones son graves: violencia contra exparejas, grabaciones sexuales sin consentimiento y daño a la propiedad. La Fiscalía, en voz de Sturla Henriksbø, lo dejó claro: se trata de “actos muy graves que pueden dejar huella y destruir vidas”. La pena podría alcanzar hasta 10 años de prisión, un destino muy lejano a la imagen angelical con la que alguna vez se presentó al mundo.

En medio de todo, la familia real noruega ha optado por la prudencia. El príncipe Haakon declaró que la situación ha sido “desafiante y difícil”, y que aunque acompañan a Marius como familia, el proceso judicial seguirá su curso sin privilegios.

El nombre de Morten Borg, aquel padre con antecedentes penales, vuelve a aparecer en los titulares al mencionarse el origen de Marius. Y aunque no se puede reducir la vida de alguien al pasado de sus padres, es imposible no ver la ironía: la historia parece repetirse, y ahora es el hijo de la princesa heredera quien debe enfrentarse a un juicio que podría cambiarlo todo.

Lo cierto es que Marius Borg Høiby, el niño rubio que alguna vez fue visto como parte entrañable de la realeza noruega, está hoy en el centro de una tormenta judicial que pone en jaque no solo su vida, sino también la imagen pública de la monarquía.

