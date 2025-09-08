Suscríbete
Ariana Grande conquista los VMAs 2025 con el vestido negro de lunares

Así fue como la actriz nos sorprendió con un atuendo clásico, divertido y con mucha personalidad.

September 07, 2025 • 
Karen Luna
ariana grande

Ariana Grande conquista los VMAs 2025 con el vestido negro de lunares

GETTY IMAGES

¿Qué pasa cuando Ariana Grande vuelve a una alfombra roja después de cinco años? Exacto; todos los ojos se van directo a ella y en los VMAs 2025, no nos decepcionó. De hecho, hizo historia (otra vez), esta vez no solo con su música, sino con un look que fue puro encanto, elegancia y actitud. Todo gracias a un vestido de lunares firmado por FENDI, que nos dejó a todos suspirando.

El impactante vestido de lunares de Ariana Grande

Desde que Ariana bajó del auto, quedó claro que la noche era suya. Llevaba un vestido negro con lunares blancosdiseñado exclusivamente para ella por FENDI. Y no era cualquier vestido: tenía un escote en forma de corazón, un peplum voluminoso en rosa pálido con más lunares (porque nunca hay demasiados), y una falda ceñida que la hacía ver como salida de una película clásica... pero con un twist muy actual.

Se notaba la inspiración en Audrey Hepburn, pero también estaba Ariana en su esencia más pura: dulce, elegante y poderosa. Como ese equilibrio que solo ella logra. Y sí, FENDI supo leerla a la perfección.

Las joyas de Ariana Grande en los VMAs 2025

El estilismo lo firmó Law Roach, el genio detrás de muchos looks inolvidables. Nada estaba de más: joyas sutiles de Swarovski, tacones negros de satén y ese lazo con lunares en el peinado que hizo que todo tuviera sentido. Su maquillaje también habló bajito pero claro: piel luminosa, delineado cat eye (marca registrada) y labios rosa glossy. Ariana no necesitó gritar para que todos escucháramos: “estoy de vuelta”.

IMG_9073.jpeg

Ariana Grande VMAs 2025

Getty Images

Este look no fue solo para verse linda (aunque, obvio, lo logró). Ariana volvió a los VMAs con siete nominaciones, incluyendo Video del Año, gracias a su cortometraje Brighter Days Ahead, parte de su disco Eternal Sunshine. Y eligió este vestido de FENDI no solo por la estética, sino por el mensaje: la elegancia puede ser poderosa, el pasado puede inspirar el futuro y los lunares... bueno, los lunares siempre son una buena idea.

FENDI + Ariana = magia total

Lo más lindo de todo es que no pareció un “disfraz” o un intento por impresionar. Ariana se veía cómoda, auténtica, feliz. Como si ese vestido hubiera estado esperándola desde siempre. Y si nos preguntan, este es uno de esos momentos de moda que no se olvidan. No porque haya sido extravagante, sino porque fue ella. Y porque FENDI supo cómo vestir su momento sin opacarlo.

¿Quién dijo que los lunares eran aburridos? Después de anoche, están oficialmente de vuelta. Gracias, Ariana. Y gracias, FENDI, por este momentazo.

Karen Luna
