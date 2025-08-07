Elizabeth Hurley luce el vestido sexy y elegante perfecto para mujeres de más de 50

El tiempo parece no pasar por Elizabeth Hurley, quien a sus 60 años sigue deslumbrando con la sensualidad y el estilo que siempre la han definido, la actriz demuestra nuevamente cómo llevar un vestido sexy con clase y sofisticación, resaltando su figura con elegancia atemporal.

¿Cómo llevar un vestido sexy después de los 50 según Elizabeth Hurley?

El pasado 6 de agosto, Elizabeth Hurley se dejó ver en Londres durante la premier de la obra de teatro ’The Inheritance’, a la que asistió con su nuevo novio, Bully Ray Cyrus, padre de Miley Cyrus.

La actriz y empresaria de 60 años lució un vestido ajustado en color escarlata que resalta su tonificada figura, con escote amplio que deja ligeramente al descubierto su pecho, y que le queda justo por debajo de la rodilla, con fruncido en la parte delantera.

El look lo complementó con sandalias de tiras y tacón alto en color dorado y unos pendientes dorados con detalles de plumas.

Vestido sexy de Elizabeth Hurley Ben Montgomery/Getty Images

Para su beauty look, Hurley decidió llevar su pelo castaño con reflejos dorados suelto y peinado con suaves ondas que le daban un toque sofisticado y glamuroso.

Sin embargo, esta no es la primera vez que la actriz luce un look ceñido como este, pues el pasado 16 de junio, durante su asistencia a la noche benéfica de la Royal Academy of Dance en Londres, Elizabeth usó un diseño casi idéntico pero en color crema con un escote halter envolvente y hombros al descubierto.

Vestido sexy de Elizabeth Hurley Jeff Spicer/Getty Images

Elizabeth Hurley sigue demostrando que el paso del tiempo no es pretexto para dejar de lucir tu sensualidad y belleza, pues a sus 60 años sigue luciendo radiante y a la moda, como lo hizo recientemente al compartir una foto junto a su madre de 85 años, ambas luciendo atrevidos trajes de baño de su propia colección, sin perder la elegancia y luciendo muy juveniles.

