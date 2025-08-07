Suscríbete
Moda

Elizabeth Hurley luce el vestido sexy y elegante perfecto para mujeres de más de 50

La actriz y empresaria, Elizabeth Hurley, demuestra que es posible deslumbrar en una noche de fiesta con un vestido que equilibra sensualidad y elegancia a la perfección.

August 07, 2025 • 
Melisa Velázquez
Vestido sexy de Elizabeth Hurley

Vestido sexy de Elizabeth Hurley

Getty Images

El tiempo parece no pasar por Elizabeth Hurley, quien a sus 60 años sigue deslumbrando con la sensualidad y el estilo que siempre la han definido, la actriz demuestra nuevamente cómo llevar un vestido sexy con clase y sofisticación, resaltando su figura con elegancia atemporal.

Te podría interesar: Elizabeth Hurley y su mamá de 85 años se hacen virales por lucir bikinis a juego

También puedes leer:
El príncipe Harry y Meghan Markle
Realeza
La fría respuesta que recibieron Harry y Meghan por parte del príncipe William complica más su relación
March 27, 2024
 · 
Emma Duarte
James de Wessex.jpg
Realeza
Así fue cómo James de Wessex, el nieto de Isabel II, llamó la atención de todos en la misa de Pascua
April 01, 2024
 · 
Emma Duarte

¿Cómo llevar un vestido sexy después de los 50 según Elizabeth Hurley?

El pasado 6 de agosto, Elizabeth Hurley se dejó ver en Londres durante la premier de la obra de teatro ’The Inheritance’, a la que asistió con su nuevo novio, Bully Ray Cyrus, padre de Miley Cyrus.

La actriz y empresaria de 60 años lució un vestido ajustado en color escarlata que resalta su tonificada figura, con escote amplio que deja ligeramente al descubierto su pecho, y que le queda justo por debajo de la rodilla, con fruncido en la parte delantera.

El look lo complementó con sandalias de tiras y tacón alto en color dorado y unos pendientes dorados con detalles de plumas.

Vestido sexy de Elizabeth Hurley

Vestido sexy de Elizabeth Hurley

Ben Montgomery/Getty Images

Para su beauty look, Hurley decidió llevar su pelo castaño con reflejos dorados suelto y peinado con suaves ondas que le daban un toque sofisticado y glamuroso.

Te podría interesar: Elizabeth Hurley rompe el silencio y aclara si fue o no el primer amor del príncipe Harry: ¿por qué se dice que hubo romance?

Sin embargo, esta no es la primera vez que la actriz luce un look ceñido como este, pues el pasado 16 de junio, durante su asistencia a la noche benéfica de la Royal Academy of Dance en Londres, Elizabeth usó un diseño casi idéntico pero en color crema con un escote halter envolvente y hombros al descubierto.

Vestido sexy de Elizabeth Hurley

Vestido sexy de Elizabeth Hurley

Jeff Spicer/Getty Images

Elizabeth Hurley sigue demostrando que el paso del tiempo no es pretexto para dejar de lucir tu sensualidad y belleza, pues a sus 60 años sigue luciendo radiante y a la moda, como lo hizo recientemente al compartir una foto junto a su madre de 85 años, ambas luciendo atrevidos trajes de baño de su propia colección, sin perder la elegancia y luciendo muy juveniles.

Elizabeth Hurley
Melisa Velázquez
Relacionado
Jacob Elordi y Olivia Jade terminaron su relación
Entretenimiento
¿Por qué terminaron Jacob Elordi y Olivia Jade? Esta es la causa de su ruptura tras cuatro años juntos
August 07, 2025
 · 
Melisa Velázquez
Signos del zodiaco más afectados por el portal 88
Horóscopos
Portal 8/8 de agosto: los signos del zodiaco que se verán más afectados por la energía
August 07, 2025
 · 
Melisa Velázquez
Charlize Theron
Belleza
Charlize Theron recibe los 50 con corte bob y rubio platinado, el look más elegante para lucir las canas
August 07, 2025
 · 
Karen Luna
Novio de Anne Hathaway en El diablo viste a la moda 2
Entretenimiento
¿Qué pasó con Nate? Revelan al nuevo novio de Anne Hathaway en ‘El diablo viste a la moda 2’
August 07, 2025
 · 
Melisa Velázquez