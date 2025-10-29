Suscríbete
Halloween 2025: 5 looks elegantes y divertidos para verte perfecta esta temporada

Halloween ya no es solo calabazas, dulces o disfraces extravagantes, en los últimos años, la moda tomó el control de la fecha y la convirtió en una excusa para vestir con estilo.

October 28, 2025 
Karen Luna
Dua Lipa .png

Getty Images

Halloween ya no es sinónimo de disfraces exagerados ni de looks imposibles. Este año, la tendencia es otra: vestirte con estilo, pero sin perder el toque divertido de la temporada. Es esa fecha en la que puedes atreverte un poquito más —usar negro con brillo, naranja con cuero o encaje con satín— sin sentir que estás “fuera de lugar”.

Así que si tienes una cena, una fiesta o simplemente quieres sentirte en mood Halloween sin disfrazarte, aquí te dejo cinco ideas de outfits que combinan elegancia, actitud y diversión.

1. El clásico negro, pero con poder

El negro es el rey de octubre, pero la clave está en hacerlo brillar. Prueba con un vestido liso o una falda midi con botas altas, y juega con los accesorios metálicos. Si lo combinas con un delineado marcado y labios rojos, el resultado es imparable.

vestido negro (1).jpg

Emily Ratajkowski ha puesto el ejemplo en varias ocasiones de las combinaciones perfectas de LBD

Getty Images

2. Blazer oversize y mini falda

Hay algo irresistible en la mezcla de formalidad y rebeldía. Un blazer grande con una mini falda logra justo eso: equilibrio entre lo sofisticado y lo divertido. Añade medias con diseño, botines y una bolsa con textura. Si te animas, juega con un blazer rojo o vino para dar ese guiño al espíritu de Halloween sin parecer disfrazada.

street style milky nails blazer bebida proteina colageno cafe.jpeg

Incluir colágeno en tus bebidas es una tendencia de salud y belleza.

Getty Images

3. Encaje, transparencias y un toque de misterio

Nada grita “temporada spooky chic” como el encaje negro. Pero esta vez úsalo con un aire más romántico: una blusa delicada con jeans o pantalones sastre. Si quieres hacerlo más de noche, cambia los jeans por una falda de satín y añade unos tacones. Es el tipo de outfit que te hace sentir segura y femenina sin esfuerzo.

street style mujer vestido encaje naked dress transparencias bra bralette.jpeg

La clave para elegir el sujetador perfecto es encontrar el que mejor se adapte a tu cuerpo, tus necesidades y tu estilo personal.

Getty Images

4. Naranja con estilo

La clave está en bajarle la intensidad con neutros. Por ejemplo: un suéter naranja quemado con pantalones beige o falda negra. Si sumas accesorios dorados y maquillaje cálido, tendrás un look otoñal perfecto para el día. ¡Es ideal para la oficina o un café con amigas cuando ya quieres sentir el espíritu de Halloween sin exagerar!

street style Grece Ghanem canas bob lentes blusa naranja flores negras bronceado.jpeg

La ciencia ofrece formas de combatir el envejecimiento y mejora la salud en general.

Getty Images

5. Brillos y texturas

Halloween también puede ser una excusa para sacar los brillos del clóset. Un top de lentejuelas con pantalón negro o falda de cuero es la mezcla exacta entre fiesta y elegancia. Solo cuida el balance: deja que el brillo sea el protagonista y mantén el resto sencillo. Un peinado pulido y labios oscuros completan la magia.

Isabel Preysler
Moda
Isabel Preysler dio cátedra de elegancia con este look de oficina que puedes replicar en dos simples pasos
June 28, 2024
 · 
Leslie Santana
street style mujer blazer saco pantalón corto bermudas monocromatico azul.jpeg
Moda
Cómo vestir para la oficina: aprende a llevar bermudas al trabajo para un look formal y fresco este verano
June 08, 2024
 · 
Beatriz Velasco

Este Halloween 2025 se trata de expresarte, no de disfrazarte. De sentirte tú, pero con un toque más atrevido, más divertido, más tú. La moda de esta temporada celebra el contraste: lo oscuro con lo brillante, lo clásico con lo moderno, lo sutil con lo audaz.

