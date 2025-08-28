Suscríbete
Moda

Heidi Klum y su hija de 21 años deslumbran con atrevidos vestidos de corsé a juego en Venecia

Heidi Klum y su hija Leni deslumbraron al aparecer con un atrevido vestido a juego, una prenda versátil que demuestra cómo puede realzar la belleza tanto a los 20 como a los 50 años.

August 28, 2025 • 
Melisa Velázquez
Heidi Klum y su hija Leni Klum

Heidi Klum y su hija Leni Klum

Getty Images

Heidi Klum fue una de las modelos más cotizadas de la década de los 90, y su hija de 21 años, Leni Klum, está siguiendo sus pasos en la industria del modelaje, demostrando que el talento sí se hereda, pero aportando su propio estilo y esencia.

Durante su asistencia en el Festival de Cine de Venecia, madre e hija sorprendieron con atrevidos vestidos a juego que resaltaban sus hermosas siluetas por igual, a pesar de la diferencia de edad.

Te podría interesar: De Cate Blanchett a Heidi Klum, los mejores looks del Festival de Cine de Venecia 2025

También puedes leer:
Los 15 mejores disfraces de Heidi Klum
Celebs
Los 15 mejores disfraces de Heidi Klum
June 12, 2018
 · 
Vanidades
heidi klum.png
Entretenimiento
Heidi Klum, la top model que a sus 50 años luce mejor que nunca
July 23, 2023
 · 
Emma Duarte

El vestido de Heidi Klum y su hija Leni en el Festival de Cine de Venecia

Heidi de 52 años y su hija Leni de 21, asistieron juntas al estreno de ‘La Grazia’, la nueva película de Paolo Sorrentino, y para la ocasión, ambas modelos lucieron vestidos satinados de la firma Intimissimi.

La modelo alemana estaba espectacular con un vestido satinado de corte tipo corset con tirantes caídos y escote tipo corazón en un tono rosa empolvado, con transparencias que acentuaban su hermosa figura.

El look lo acompañó con joyas de diamantes, unas sandalias de Aquazzura, concretamente el modelo So Nude Sandal 105, y un clutch.

Por otra parte, su hija Leni, que llevó un look lencero y sexy como el de su mamá, se olvido del romántico tono rosado, y optó por el color negro. Las transparencias y el corset se ajustaron a su delgada figura.

En cuanto a su beauty look, Leni usó las sandalias Marlene Jewel Heel Sandals de Roger Vivier y añadió un choker formado por esmeraldas y diamantes.

Te podría interesar: Leni Klum, conoce a la hija modelo de Heidi Klum que está conquistando las pasarelas

El escote corazón de Heidi y Leni que favorece a mujeres de 50 y 20 por igual

Madre e hija capturaron la atención por lucir el mismo escote en forma de corazón, y resulta que es un diseño favorecedor que ayuda a elevar el busto, mientras crea un efecto visual que alarga y estiliza el cuello.

El resultado es un look moderno y juvenil que pueden llevar con elegancia a cualquier edad.

Heidi Klum Leni Klum
Melisa Velázquez
Relacionado
Anillos de compromiso más caros del mundo
Entretenimiento
¡No es el de Taylor Swift! Los 5 anillos de compromiso más costosos y lujosos de la historia
August 28, 2025
 · 
Melisa Velázquez
El secreto de Salma Hayek para lucir joven a los 58 años
Salud y bienestar
¡Sin dietas ni entrenamientos intensos! El verdadero secreto de Salma Hayek para lucir en forma después de los 50
August 28, 2025
 · 
Melisa Velázquez
Uñas chocolate para el otoño
Belleza
Uñas chocolate: 7 formas de llevar la tendencia de los 90 que regresa para conquistar el otoño 2025
August 28, 2025
 · 
Melisa Velázquez
La princesa Leonor en la Academia Militar del Aire
Realeza
La princesa Leonor se olvida del privilegio y así vive su día a día en la Academia del Aire
August 28, 2025
 · 
Melisa Velázquez