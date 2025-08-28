Heidi Klum y su hija de 21 años deslumbran con atrevidos vestidos de corsé a juego en Venecia

Heidi Klum fue una de las modelos más cotizadas de la década de los 90, y su hija de 21 años, Leni Klum, está siguiendo sus pasos en la industria del modelaje, demostrando que el talento sí se hereda, pero aportando su propio estilo y esencia.

Durante su asistencia en el Festival de Cine de Venecia, madre e hija sorprendieron con atrevidos vestidos a juego que resaltaban sus hermosas siluetas por igual, a pesar de la diferencia de edad.

El vestido de Heidi Klum y su hija Leni en el Festival de Cine de Venecia

Heidi de 52 años y su hija Leni de 21, asistieron juntas al estreno de ‘La Grazia’, la nueva película de Paolo Sorrentino, y para la ocasión, ambas modelos lucieron vestidos satinados de la firma Intimissimi.

La modelo alemana estaba espectacular con un vestido satinado de corte tipo corset con tirantes caídos y escote tipo corazón en un tono rosa empolvado, con transparencias que acentuaban su hermosa figura.

El look lo acompañó con joyas de diamantes, unas sandalias de Aquazzura, concretamente el modelo So Nude Sandal 105, y un clutch.

Por otra parte, su hija Leni, que llevó un look lencero y sexy como el de su mamá, se olvido del romántico tono rosado, y optó por el color negro. Las transparencias y el corset se ajustaron a su delgada figura.

En cuanto a su beauty look, Leni usó las sandalias Marlene Jewel Heel Sandals de Roger Vivier y añadió un choker formado por esmeraldas y diamantes.

El escote corazón de Heidi y Leni que favorece a mujeres de 50 y 20 por igual

Madre e hija capturaron la atención por lucir el mismo escote en forma de corazón, y resulta que es un diseño favorecedor que ayuda a elevar el busto, mientras crea un efecto visual que alarga y estiliza el cuello.

El resultado es un look moderno y juvenil que pueden llevar con elegancia a cualquier edad.

