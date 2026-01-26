Suscríbete
¿Nicola Peltz lleva el maquillaje de la venganza? El beauty look arriesgado que todas queremos usar este 2026

Peltz vuelve a acaparar miradas con una imagen poderosa, segura y completamente fuera de lo convencional.

Enero 26, 2026 • 
Karen Luna
Premiere Of "Lola" - Arrivals

¿Nicola Peltz lleva el maquillaje de la venganza? El beauty look arriesgado que todas queremos llevar este 2026

Getty Images

¿Qué si Nicola Peltz lleva el maquillaje de la venganza? Esta duda surgió después de que la actriz apareciera con un beauty look intenso, afilado y cero tímido que no pasó desapercibido. Más allá de teorías o lecturas emocionales, lo cierto es que Nicola está apostando por uno de los maquillajes más deseados que veremos por todas partes este 2026.

No es un maquillaje discreto ni pretende serlo, por el contrario, es de esos looks que se sienten como una declaración de seguridad, de saber quién eres y no tener miedo de mostrarlo. Por eso muchas lo han bautizado como “maquillaje de la venganza”, aunque en realidad se trata más de actitud que de drama.

Foxy eyes: el delineado negro que domina el 2026

El foxy eyes no es nuevo, pero este año regresa con más fuerza, además de un aire mucho más pulido. La clave está en alargar visualmente el ojo, llevando el delineado hacia arriba y hacia afuera, creando un efecto rasgado que eleva la mirada al instante. Nicola Peltz lo lleva en su versión más arriesgada con color negro intenso, líneas definidas y sin miedo al protagonismo.

Este tipo de delineado funciona como un lifting visual, no necesita sombras recargadas ni colores extra; el negro es suficiente para marcar estructura, fuerza y carácter. Justo por eso se ha convertido en uno de los favoritos de celebridades que buscan un look impactante sin caer en excesos.

Por qué todas queremos llevar este beauty look

El atractivo del delineado foxy eyes está en que transforma cualquier maquillaje en algo poderoso. Puede combinarse con piel natural, labios nude o incluso gloss transparente, dejando que los ojos sean el centro absoluto. Es versátil, pero nunca aburrido.

Llamarlo “maquillaje de la venganza” puede sonar exagerado, pero sí hay algo cierto es que este delineado es ideal para verte con confianza, determinación y control. ¡Algunas cualidades que muchas queremos tener en ocasiones especiales! ¿Tú, probarías el delineado que presumió Nicola Peltz?

