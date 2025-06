Así fue la vez que Isabel II regañó al príncipe William por romper el protocolo en un evento

El Trooping The Colour es uno de los eventos más importantes de la Familia Real Británica, un acto que se realiza para celebrar de manera oficial el cumpleaños del monarca con toda la pompa y protocolo real. Sin embargo, en una ocasión la reina Isabel II regañó al príncipe William, en plena vista de todos, justo por no portarse como requería este compromiso.

Fue en el Trooping The Colour de 2016. En ese entonces, el príncipe se encontraba acompañado por su esposa, Kate Middleton, y sus dos hijos, Charlotte y Louis, en el balcón del Palacio de Buckingham. Luego, en un momento dado, William se agachó para explicarle a su hijo, el príncipe George, de 3 años en ese entonces, lo que estaba ocurriendo en el cielo: los aviones de la Royal Air Force comenzaban su esperado sobrevuelo.

¿Por qué Isabel II regañó al príncipe William en un Trooping The Colour?

Sin embargo, ese gesto paternal —tan natural y espontáneo— tuvo una consecuencia inesperada: al agacharse, el príncipe William desapareció parcialmente de la vista del público, algo que no fue del agrado de su abuela, la reina Isabel.

El príncipe William tuvo que agacharse para explicarle a su hijo George lo que pasaba en el evento, algo que habría incomodado a Isabel II Samir Hussein/WireImage

Según testigos, que recoge Mirror, Isabel II le lanzó una mirada seria y le espetó en voz baja pero firme: “Levántate, William. No te agaches”. El príncipe obedeció de inmediato, visiblemente incómodo, mientras retomaba la postura real que la ocasión exigía.

El regaño fue captado por las cámaras ese día y se volvió viral. No obstante, este tipo de acciones dan cuenta de la gran importancia que tenía para la fallecida monarca el cumplir con la tradición y los protocolos. Sobre todo en un evento tan importante como lo es el Trooping The Colour: una muestra viva del orden, la continuidad y el simbolismo de la monarquía.

Desde 1820, este desfile ha marcado oficialmente el cumpleaños del soberano británico —excepto en tiempos de guerra o crisis nacional— y es una de las pocas ocasiones en que el pueblo puede ver reunida a toda la Familia Real. Por eso, para la Reina, cada detalle contaba. Por lo que todos debían cumplir con las reglas, sobre todo su nieto que será el próximo a heredar la corona.

¿Quiénes asistirán al Trooping The Colour 2025?

El Trooping The Colour de 2023 fue el primero que se realizó sin la reina Isabel, quien unos meses antes falleció Getty Images

Por otro lado, el desfile del Trooping the Colour de este año volverá a reunir a los Windsor en Londres el sábado 14 de junio. Aunque la reina Isabel II ya no está, su legado de disciplina y rigor sigue vivo en cada detalle del protocolo real. Y este 2025 o no será la excepción.

El rey Carlos III y la reina Camilla liderarán el evento, aunque el monarca —aún en tratamiento contra el cáncer— optará por recorrer la ruta en carruaje en lugar de a caballo. Mientras que el príncipe William y su familia también harán acto de presencia en el balcón. Algo que les servirá de mucho para que cuando crezcan, no rompan el protocolo como lo hizo su padre.