Revelan cómo hubiera reaccionado Lady Di a las acusaciones del príncipe Harry en contra de la Familia Real

La experta real Ingrid Seward, quien conoció personalmente a Lady Di, asegura que la difunta princesa se habría sentido “orgullosa” después de escuchar las últimas declaraciones de su hijo menor, el príncipe Harry, ante la BBC, en las cuales hizo fuertes acusaciones a Carlos III y opinó sobre algunos asuntos de la Familia Real.

La especialista declaró ante el podcast A Right Royal Podcast: “Creo que ella [Diana], supongo, podría haber estado bastante orgullosa de él [Harry] por hablar y decir lo que pensaba, porque eso era lo que a ella le gustaba”.

“Le gustaba decir exactamente lo que pensaba y luego afrontar las consecuencias, que fue, por supuesto, lo que le ocurrió”, agregó Seward, quien encontró algunas similitudes entre la reciente entrevista del duque de Sussex y la que su madre le concedió a la misma cadena en 1995.

Lady Di dio su propia entrevista a la BBC de 1995 BBC

La autora reveló que después de que Lady Di concedió su explosiva entrevista, ella tuvo la oportunidad de hablar con ella. “La vi poco después de eso”, aseguró Seward, relatando que la princesa decía al respecto: “no me arrepiento de nada’”.

¿Qué dijo el príncipe Harry sobre la Familia Real en su explosiva entrevista con la BBC?

Las explosivas declaraciones del duque de Sussex ante la periodista Nada Tawfik de la BBC sucedieron poco después de perder su apelación ante el Tribunal Superior por la reducción de su seguridad en el Reino Unido.

Las afirmaciones de Harry causaron sensación cuando el duque habló sobre su relación con la Familia Real y la salud del rey, de quien afirmó desconocer “cuánto tiempo le queda de vida. “No sé cuánto tiempo más le queda a mi padre. No me habla por cuestiones de seguridad”, dijo Harry, quien también insinuó que el monarca podría no volver a ver nunca a sus nietos, el príncipe Archie y la princesa Lilibet, de 5 y 3 años de edad, respectivamente.

El príncipe Harry explotó contra la Familia Real en una entrevista reciente ante la BBC YouTube BBC News

¿Por qué el príncipe Harry no ve posible un reencuentro entre Archie, Lilibet y Carlos III?

Harry argumentó que él, Meghan, Archie y Lilibet, no estarían adecuadamente protegidos si regresaran al Reino Unido sin seguridad, alegando que “un deber de cuidado” ha sido “completamente arrojado por la ventana” con el fallo.

“En el fondo, se trata de una disputa familiar, y me entristece muchísimo que estemos aquí sentados hoy, cinco años después, tras la decisión —muy probablemente, de hecho, lo sé— de mantenernos bajo techo”, dijo Harry.

Continuó: “pero una vez que se dieron cuenta de que eso no iba a funcionar, una vez que se dieron cuenta de que mi esposa, mis hijos y yo somos más felices fuera de la institución, entonces, por favor, simplemente miren los hechos”.

El príncipe Harry aseguró que no sabe cuánto tiempo de vida le queda a Carlos III Getty Images

“Miren el riesgo, la amenaza, el impacto que tendría si algo me pasara a mí, a mi esposa o a los nietos de mi padre. Si algo les pasara, miren dónde recae la responsabilidad”, añadió.

El príncipe Harry dijo que el problema de seguridad es más grande que la ruptura con su familia. “Ya sea que estemos de acuerdo o no, hay mucho en lo que coincidimos, hay mucho en lo que discrepamos, dejando eso de lado, ¿dónde está el deber de cuidado?”.

El duque concluyó: “No quiero que la historia se repita. Creo que hay muchas otras personas, la mayoría, que tampoco quieren que la historia se repita. A través del proceso de divulgación, he descubierto que algunas personas quieren que la historia se repita, lo cual es bastante siniestro”. Este comentario lo hizo en referencia a la muerte de Lady Di, a quien también se le retiró la seguridad especial después de su divorcio del príncipe Carlos.