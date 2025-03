¿Con o sin barba? Así lucirá el príncipe William cuando sea anciano, según la inteligencia artificial

El nuevo look del príncipe William, en el que deja crecer su barba, ha generado opiniones divididas entre la prensa internacional y los fieles seguidores de la realeza. Aunque se dice que su esposa, Kate Middleton, no tiene problema con ello, no todos están de acuerdo. Sin embargo, este detalle podría volverse una parte permanente de su estilo hasta que se convierta en anciano y asuma el trono del Reino Unido, sucediendo a su padre, Carlos III.

Si bien es imposible saber qué decisiones tomará el hijo de Lady Di sobre su imagen en el futuro, la Inteligencia Artificial (IA) podría arrojar algunas respuestas. ¿Se vería mejor con o sin barba?

¿El príncipe William se dejará la barba cuando sea rey? Esto dijo la IA

Le preguntamos a ChatGPT sobre la posibilidad de que el príncipe William conserve la barba en el futuro , tomando como referencia una de las fotos recientes captadas por la prensa. El resultado impresionó.

Así se vería el príncipe William cuanso sea anciano, según ChatGPT. (Getty Images/archivo/ChatGPT)

Según la IA, es posible que el príncipe mantenga la barba durante su vejez, a diferencia del rey Carlos III. Sin embargo, según Middleton, si William usa el uniforme oficial, es probable que se afeite. Así lo señaló en una crónica para el Daily Mail.

Al final, será decisión del príncipe dejarse o no la barba, pues no existe ninguna regla estricta que se lo impida. Si la tendencia continúa, es posible que el hermano del príncipe Harry opte por afeitarse en eventos oficiales.

¿Qué opinan los seguidores sobre la barba del príncipe William?

Lo que es un hecho es que su barba ha sido bien recibida por los seguidores de la Familia Real Británica. En las fotos publicadas en redes sociales, algunos comentan lo “guapo” que luce y afirman que era el cambio de imagen que necesitaba.