El duro video que compartió Meghan Markle para retratar el triste momento que atraviesa

Meghan Markle se convirtió en noticia tras compartir un emotivo video en el que da a conocer una devastadora pérdida: el fallecimiento de su amado perro Guy, un beagle que había adoptado en 2015 y cuya partida la ha dejado triste y desolada.

En el videoclip que publicó, desde su cuenta de Instagram, Meghan incluye tiernas imágenes de los momentos compartidos con su mascota, acompañadas de un texto lleno de sentimiento que refleja el profundo impacto que Guy tuvo en su vida desde que lo conoció.

Guy no era un perro cualquiera. Markle lo adoptó de un refugio en Canadá, donde había llegado tras ser rescatado de un kill shelter en Kentucky, EE. UU., donde estuvo a punto de ser sacrificado. “Le daban solo unos días de vida. Lo recogí y me enamoré”, escribió Meghan en la publicación.

El último adiós de Meghan Markle a su mascota

En su conmovedor mensaje, la duquesa de Sussex también rememoró los momentos que compartió junto a su perro. “Estuvo conmigo en los sets de Suits, cuando me comprometí, me casé y me convertí en madre. Estuvo conmigo en todo: lo tranquilo, lo caótico, lo cómodo y lo reconfortante”, describió.

Además, en la misma publicación dio más detalles sobre la historia de Guy y los desafíos que tuvo que enfrentar. Según su relato, antes de mudarse al Reino Unido, el beagle sufrió un terrible accidente que le dejó al borde de la parálisis. Por lo que ella y su esposo, el príncipe Harry, pasaban noches enteras viajando para visitar a Guy en una clínica en Surrey, donde recibió cirugías y terapias que finalmente lograron que volviera a caminar. “Los doctores decían que nunca volvería a caminar, pero el Dr. Noel Fitzpatrick lo hizo posible. Estoy eternamente agradecida”, indicó.

En tanto que esta pérdida ha dejado a Meghan con una gran tristeza, tal y como ella misma confesó en su publicación. “He llorado tantas lágrimas que ya no puedo contarlas -el tipo de lágrimas que te hacen meterte en la ducha con la esperanza absurda de que el agua corriente en tu cara de alguna manera te haga no sentirlas, o fingir que no están allí. Pero lo son. Y eso está bien también”, puntualizó.

MEghan Markle despidió a su mascota Guy, un perro de raza beagle al que adoptó en 2015 IG: @meghan

Pero a pesar del difícil momento, la duquesa agradeció los años de amor incondicional que Guy le brindó: “Gracias por llenar mi vida de formas que nunca podrás imaginar”, enfatizó.

Por último, este duro video también reveló que Guy aparecerá en el nuevo proyecto de Meghan, una serie de Netflix llamada With Love, Meghan, que explorará historias personales y momentos íntimos de su vida. Por lo que para sus seguidores, esto será una oportunidad para conocer más sobre el especial vínculo entre Meghan y Guy.