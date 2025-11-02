Suscríbete
Realeza

El príncipe William y Kate Middleton se mudan a su hogar definitivo: así es Forest Lodge

Los príncipes de Gales eligen Forest Lodge como su hogar definitivo.

November 01, 2025 • 
Karen Luna
Kate Middleton y el príncipe William

El príncipe William y Kate Middleton se mudan a su hogar definitivo: así es Forest Lodge

Getty Images

Después de años de cambios, el príncipe William y Kate Middleton han decidido establecerse de forma permanente en un lugar que simboliza tranquilidad y estabilidad familiar. El matrimonio real, junto a sus tres hijos —George, Charlotte y Louis—, ha confirmado su mudanza a Forest Lodge, una encantadora residencia campestre ubicada en los terrenos de Windsor Great Park, el corazón verde que rodea al histórico castillo.

Un refugio familiar rodeado de naturaleza

Forest Lodge no es una propiedad nueva para la familia de Gales. Según fuentes cercanas al Palacio de Kensington, la residencia ha sido cuidadosamente remodelada para adaptarse al estilo de vida actual de los príncipes y sus hijos. Lejos del bullicio de Londres, este hogar promete ofrecerles la calma que tanto han buscado en los últimos años, especialmente tras el aumento de compromisos públicos y la presión mediática.

El entorno de Forest Lodge es simplemente idílico. Rodeado de bosques antiguos, senderos y lagos, ofrece el espacio perfecto para que George, Charlotte y Louis crezcan en contacto con la naturaleza. “Querían un lugar donde los niños pudieran disfrutar al aire libre, sin tanto protocolo”, reveló una fuente cercana citada por The Times.

Principes de Gales.jpg

Príncipes de Gales: George, Charlotte y Louis

Getty Images

La vida más privada que buscaban William y Kate

Con esta mudanza, los príncipes de Gales buscan una vida más discreta, lejos del foco constante de los medios. Aunque continuarán cumpliendo sus responsabilidades reales, su nueva rutina estará centrada en la familia y en el equilibrio entre deber y vida personal.

Kate Middleton, apasionada por la educación y el bienestar infantil, ha expresado en varias ocasiones su deseo de que sus hijos crezcan en un entorno “lo más normal posible”. Forest Lodge parece cumplir con ese ideal: una casa acogedora, rodeada de vegetación, pero a pocos minutos del Castillo de Windsor, lo que les permite mantenerse cerca del epicentro real.

Esta mudanza marca un nuevo capítulo en la historia de los príncipes de Gales, especialmente para continuar formando una familia sólida y unida. Forest Lodge no solo representa un hogar físico, sino también ese espacio en el que los futuros reyes construirán sus mejores recuerdos alejados de las cámaras.

Karen Luna
