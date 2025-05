El revelador testimonio de James Middleton sobre la lucha de Kate Middleton contra el cáncer

En marzo de 2024, el mundo recibió con sorpresa y tristeza la noticia del diagnóstico de cáncer de Kate Middleton. Y si bien la princesa ha compartido algunos detalles de su proceso de recuperación, ha sido su hermano menor, James Middleton, quien rompió el silencio sobre cómo esta experiencia afectó profundamente a su familia.

¿Qué dijo James Middleton sobre el cáncer de Kate Middleton?

En una reciente entrevista con The Times, James describió la enfermedad de la princesa de Gales como “un momento difícil” para toda la familia Middleton, y subrayó la la comunicación y el apoyo incondicional que le brindaron a la royal durante este periodo tan desafiante.

“Lo que creo es que, como familia, aprendes a ver, procesar y entender las cosas”, dijo. Y agregó: “Para ella y su familia, fue un momento difícil, y sé que para nosotros y nuestra familia más grande, fue un momento difícil, pero creo que se trata de la comunicación y se trata de ofrecer apoyo y ayuda donde se pueda”.

James Middleton apoyó de manera incondicional a Kate Middleton durante su enfermedad Archivo

“Estar ahí para alguien es una parte muy importante, y no tiene que ser necesariamente en tus términos... debería ser en sus términos: incondicional”, enfatizó. Y continuó: “No lo hago por algo a cambio. Lo hago porque te quiero”.

También, James, que lanzó el año pasado su primer libro Meet Ella: The Dog Who Saved My Life puntualizó que, para él,“estar presente” en un momento tan delicado era su manera de demostrar el gran cariño y amor a su hermana.

Sin embargo, esta no es la primera vez que el también empresario británico habla públicamente sobre Kate y su enfermedad. Cuando ella hizo público su diagnóstico, James compartió una tierna fotografía de él y de Kate en su infancia, junto con un mensaje todavía más conmovedor. “A lo largo de los años, hemos escalado muchas montañas juntos. Como familia, vamos a escalar esta contigo también”. Unas palabras que dan cuenta de su apoyo incondicional.

La dura batalla de Kate Middleton contra el cáncer

En tanto que estas palabras dan cuenta de lo difícil que fue para la esposa del príncipe William y su familia transitar por esta enfermedad, la cual la mantuvo fuera de la vida pública durante varios mesas.

En marzo de 2024, Kate Middleton anunció a través de un video que padecía cáncer Kensington Royal

Recordemos que tras anunciarle al mundo su diagnóstico, Kate estuvo varios meses bajo tratamiento de quimioterapia. Luego, en enero de este año la princesa anunció a través de sus redes sociales que su cáncer se encontraba en remisión. Por lo que desde entonces ha reanudado su agenda oficial.

Así, el testimonio de James resalta cómo la familia Middleton ha enfrentado juntos los desafíos, fortaleciendo sus lazos y apoyándose mutuamente. Además que ofrece una visión conmovedora de la resiliencia familiar y la importancia del amor incondicional en tiempos de adversidad.