Esta es la poderosa razón por la que el príncipe Harry y Meghan Markle no regresarían al Reino Unido

Aunque la Familia Real Británica pasa por un momento de crisis con las enfermedades de varios de sus miembros, ha trascendido entre la prensa que el príncipe Harry y su esposa Meghan Markle no estarían dispuestos a regresar al Reino Unido. Algo que solo hace más evidente la mala relación que existe entre ambas partes.

Recordemos que desde 2020 que la pareja decidió abandonar la corona británica, las fricciones entre el resto de los Windsor y los Sussex se han acrecentado, sobre todo por las polémicas declaraciones que los duques han hecho en los últimos años en contra de la Casa Real.

¿Por qué Harry y Meghan no regresarían a la nación británica?

De acuerdo con lo que menciona Cameron Walker, corresponsal real de GB News, a The Mirror, el príncipe Harry “no siente que su familia esté segura cuando están en el Reino Unido porque no tienen agentes de protección policial” y, por lo mismo, no anima a su familia a pisar suelo británico “porque no puede garantizar su seguridad”.

El príncipe Harry y Meghan Markle no regresarían al Reino Unido si no se les garantiza protección policial Getty Images

Mientras que estas declaraciones no deberían sorprendernos ya que es algo que el mismo duque le ha reclamado a la justicia británica, pues recordemos que ha mostrado su incoformidad al Tribunal Superior de Londres que le impide elevar el nivel de su seguridad pública cada vez que visita su tierra natal.

Por otro lado, cuando el matrimonio de los Sussex decidió renunciar a su deberes reales y separarse de la Familia Real Británica también perdió ese derecho a la protección de seguridad con la que sí cuentan el resto de los miembros royals.

La batalla fallida del príncipe Harry por elevar su nivel de seguridad en el Reino Unido

Apenas en febrero de este año, el esposo de Meghan Markle recibió un gran revés cuando perdió una demanda judicial contra la decisión del Gobierno británico de rebajarle el nivel de protección personal a él y a su familia desde que se desvincularon de la monarquía inglesa.

El príncipe Harry perdió la batalla legal por aumentar su nivel de seguridad en el Reino Unido Cortesía

En aquella ocasión, el pelirrojo royal y sus abogados no se dieron por vencidos, por lo que presentaron una apelación para revocar esta decisión del Tribunal Superior de Londres. Sin embargo, en abril fue rechazado este recurso legal y, además, el juez consideró que la decisión para no acordarle una protección sistemática tenía razones “fundadas”.

Así que mientras el príncipe no pueda obtener la seguridad policial que demanda para él, su esposa y sus hijos, será prácticamente imposible que la familia Sussex viaje al completo al Reino Unido.