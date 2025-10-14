Suscríbete
Realeza

¿Está relacionado con el juicio de Marius Borg? Sverre Magnus se aleja de Oslo como Ingrid Alexandra

En medio del escándalo por el juicio de Marius Borg, los hijos de Mette-Marit y Haakon de Noruega deciden abandonar Oslo para poner tierra de por medio.

October 14, 2025 • 
Melisa Velázquez
Getty Images

En menos de tres meses, Mette-Marit y Haakon de Noruega han visto cómo sus dos hijos, Ingrid Alexandra y Sverre Magnus, han dejado el Palacio de Skaugum, la residencia oficial de los herederos al trono, para marcharse lejos de su protección.

Su partida coincide no solo con sus diferentes proyectos personales, también se da en medio del escándalo de Marius Borg, el primogénito de Mette-Marit, que está por enfrentar un juicio donde se le acusa de 32 delitos, por lo que muchos se preguntan si se trata de una estrategia para proteger a los príncipes herederos del escándalo.

Podría interesarte: Fijan fecha para el juicio de Marius Borg, ¿la princesa Mette-Marit subirá al banquillo a comparecer?

Metter Marit (3).jpg
Realeza
¿Por qué la salud de la princesa Mette-Marit ha despertado las alertas en el palacio de Noruega?
December 21, 2023
 · 
Shareni Pastrana
Ingrid de Noruega (1).jpg
Realeza
¿Por qué se dice que Ingrid de Noruega es la royal más hipster?
October 19, 2023
 · 
Shareni Pastrana

Sverre Magnus se va de Oslo en medio del escándalo de Marius Borg

El hijo más pequeño de los príncipes herederos de Noruega, que está por cumplir 20 años el próximo mes de diciembre, se ha mudado a Italia junto a su novia Amalia Giaever Mcleod, que estudia en la Universidad de Bocconi.

El más discreto de los hijos de Haakon, fundó este verano su propia empresa bajo el nombre de Sverre Magnus Productions, dedicada a la producción audiovisual, y se especula que su estancia en Italia podría tener que ver con un futuro en el cine o la fotografía.

Se encuentra en Italia explorando diversas oportunidades, incluso en cine y fotografía, y aprendiendo más sobre ello”, dijo un medio de Noruega.

El príncipe Sverre Magnus, terminó sus estudios de bachillerato el año pasado; sin embargo, hasta ahora no se sabe mucho sobre su futuro académico.

Getty Images

Te podría interesar: Mette-Marit cancela viaje en medio del escándalo con su hijo, ¿su decisión sería por el anuncio del juicio de Marius?

La princesa Ingrid de Noruega se muda a Australia

El pasado mes de agosto, fue cuando la princesa Ingrid de Noruega se mudo a Sídney, Australia para comenzar sus estudios en Ciencias Sociales en la Universidad de Sídney, una decisión que también causó polémica, pues esto significaba que se mantendría alejada de asuntos oficiales durante tres años, y poniendo tierra de por medio en medio de la polémica de su hermano mayor.

Ingrid Alexandra Mette-Marit
Melisa Velázquez
