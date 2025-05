Esta royal rompió el silencio: admitió que existen problemas dentro de la Familia Real y sorprendió a todos

Recientemente, Zara Tindall, hija de la princesa Ana y sobrina de Carlos III, rompió el silencio y se atrevió aceptar que actualmente existen problemas dentro de la Familia Real. Esto después de que saliera a la luz la reveladora entrevista del príncipe Harry ante la BBC.

En un almuerzo en el London Sporting Club, la prima de los príncipes William y Harry, abordó la percepción de la vida real desde fuera. “Es muy difícil verlo desde fuera, pero, sin duda, es una familia que todavía atraviesa las mismas dificultades que otras personas”, dijo Zara, según informó The Sun. “Ya sean relaciones, obviamente es muy fácil verlo a diario. Seguimos apoyándonos mutuamente”, agregó la royal.

De acuerdo con el diario The Mirror, Zara y el príncipe Harry eran anteriormente muy cercanos, sin embargo, la decisión del duque de seguir aireando sus quejas contra su familia logró fracturar su relación.

Por otro lado, Zara y su familia aún mantienen un vínculo muy fuerte con la familia real de Gales. Incluso, se dice que Mike Tindall ha reemplazado de cierta manera al príncipe Harry en su papel como tío dentro de la vida de los pequeños George, Charlotte y Louis.

Zara Tindall rompió el silencio sobre el conflicto interno de la Familia Real Getty Images

¿Qué problemas enfrenta actualmente la Familia Real británica?

Las cosas siguen sin pintar bien para los Windsor en muchos aspectos, ya que, si bien Kate Middleton se encuentra recuperando la salud, el rey Carlos III, por el contrario, continúa enfrentando al cáncer, lo cual lo mantiene distante de ciertos compromisos.

Por otro lado, el pleito entre los hijos del rey, William y Harry, continúa. Al respecto, el propio duque de Sussex se encargó de dar algunas declaraciones. “En el fondo, se trata de una disputa familiar, y me entristece muchísimo que estemos aquí sentados hoy, cinco años después, tras la decisión”, dijo el duque de Sussex, en una entrevista dada a la periodista de la BBC Nada Tawfik.

El príncipe Harry concedio una explosiva entrevista a la BBC YouTube BBC News

El príncipe Harry agregó en el mismo diálogo: “No sé cuánto tiempo más le queda a mi padre. No me habla por cuestiones de seguridad”. El duque también insinuó que el rey Carlos podría no volver a ver nunca a sus nietos, de 5 y 3 años de edad, respectivamente. Esto como consecuencia a la negativa del gobierno para concederle a los Sussex protección especial al viajar al Reino Unido.

Para rematar su ofensiva en contra de la Familia Real, Harry insinuó que los Windsor se sienten resentidos de que él y su familia son “más felices fuera de la institución”, lo cual ha provocado su evidente relego.