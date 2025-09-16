Suscríbete
Kate Middleton impone de moda los skinny jeans en mujeres de 43 años

La Princesa de Gales está demostrando que los skinny jeans siguen siendo una pieza esencial en nuestro armario.

September 16, 2025 • 
Karen Luna
Traje sastre de Kate Middleton

Getty Images

Cuando creíamos que los skinny jeans ya eran cosa del pasado, llegó Kate Middleton a recordarnos que este clásico todavía tiene mucho qué dar. La Princesa de Gales, con sus 43 años, apareció recientemente con un look sencillo pero elegante que, sin proponérselo, volvió a poner en tendencia esos jeans ajustados que muchas guardamos en el clóset esperando su regreso.

Kate Middleton y su forma effortless de usar skinny jeans

Lo que me encanta de Kate es que tiene ese estilo “casual pero pulido” que nunca falla. En sus últimas apariciones, la hemos visto con skinny jeans oscuros, combinados con una camiseta básica blanca, un blazer estructurado y zapatos bajos. ¿El resultado? Un look moderno, cómodo y perfecto para el día a día.

Mientras otras tendencias de denim vienen y van (como los wide leg o los cargo), Kate demuestra que los skinny siguen teniendo un lugar especial, sobre todo cuando buscamos algo práctico que alargue la figura y se adapte a cualquier ocasión.

The Prince And Princess Of Wales Visit The National History Museum's Gardens

Kate Middleton y su forma effortless de usar skinny jeans.

Getty Images

¿Por qué los skinny jeans funcionan tan bien después de los 40?

Aquí no se trata de edad, se trata de actitud. Pero sí es cierto que a los 40 y tantos valoramos más la comodidad sin perder estilo. Los skinny jeans cumplen con ambas cosas: son fáciles de combinar, estilizan visualmente y, si eliges los de tiro alto, ayudan a marcar cintura sin sentirte apretada.

Kate lo sabe bien. Por eso suele apostar por tonos oscuros, que siempre son más elegantes, y los combina con piezas que elevan el look: camisas blancas, blazers neutros o chaquetas clásicas. Así consigue un outfit sencillo, sin caer en lo aburrido.

Skinny jeans, un básico que vuelve con fuerza

Gracias a Kate Middleton, los skinny jeans están demostrando que no pasaron de moda, solo esperaban el momento de regresar. Y sí, aunque tengas 20, 30 o 40+, lo cierto es que este modelo sigue siendo un aliado infalible para vernos modernas, cómodas y con mucho estilo.

Lo último Entérate kate middleton
Karen Luna
Karen Luna
