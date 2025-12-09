La condesa Karen Spencer se siente reivindicada al resolver la demanda con la nueva novia de su ex Charles Spencer

Charles Spencer, hermano de la princesa Diana, atraviesa un momento mediático complejo. En junio de 2024 anunció su separación de la condesa Karen Spencer, la filántropa canadiense con la que estuvo casado durante 13 años y con quien comparte a su hija, Charlotte Diana, de 13 años.

Sin embargo, las cosas entre ellos no terminaron bien, pues Karen demandó la infidelidad de Charles con la arqueóloga noruega, Cat Jarman, quien en octubre de 2024, demandó a Karen por supuestamente revelar información privada.

La demanda de Cat Jarman, nueva pareja de Charles Spence, contra la condesa Karen Spencer

Jarman, que está saliendo con el hermano de la princesa Diana, demandó a su tercera esposa en octubre de 2024, por supuestamente revelar su diagnóstico de esclerosis múltiple a Charles, al personal de Althorp y a otros.

“Presenté mi reclamación de privacidad después de que mi información médica privada fuera compartida sin mi consentimiento”, dijo Jarman a la revista People. “Como persona con esclerosis múltiple, tengo el derecho incuestionable de decidir cuándo y cómo compartir estos detalles tan sensibles.

Presentar la reclamación fue una medida necesaria y basada en principios para proteger ese derecho, así como mi carrera y mi sustento”.

Por su parte, Karen negó cualquier responsabilidad y dijo que cualquier referencia a la condición de Jarman había sido “totalmente legítima y justificada”, informó The Times .

Karen Spencer gana la demanda interpuesta por Cat Jarman, nueva pareja de Charles Spencer

El 8 de diciembre, un portavoz de Karen confirmó la noticia del acuerdo en un comunicado compartido con People tras la publicación de la sentencia del Tribunal Superior el lunes por la mañana. Karen aceptó la oferta de poner fin al litigio “sin admitir conducta ilícita”.

La condesa Spencer confirma que el proceso judicial interpuesto contra ella por Cat Jarman se ha resuelto mediante un acuerdo, y considera que su posición ha sido plenamente justificada, según el comunicado.

“No se admitió responsabilidad ni irregularidad, y se ha condenado al conde Spencer a pagar las costas legales, que se estima que superarán los 2 millones de libras esterlinas (2,6 millones de dólares), junto con 4.500 libras esterlinas (5.997 dólares) en concepto de daños y perjuicios que deberán pagarse a su novia Cat Jarman”, continuó. “La condesa Spencer espera sinceramente que esto marque el final del asunto”.

