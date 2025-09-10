Suscríbete
Letizia Ortiz luce el vestido boho más elegante de la temporada 2025

La reina de España nos deja claro que aún estamos a tiempo de usar ese vestido boho que tenemos en nuestros armarios.

September 10, 2025 • 
Karen Luna
Letizia Ortiz

La reina Letizia Ortiz se ha caracterizado por su selección simple, pero de buen gusto, en los atuendos que porta.

(Getty Images)

La reina Letizia Ortiz vuelve a demostrar que no necesita de grandes extravagancias para convertirse en el centro de atención. Su última elección de estilo ha sido un vestido boho azul marino, acompañado de unas clásicas alpargatas, y el resultado es simplemente perfecto: un look sofisticado, fresco y atemporal que ya se perfila como uno de los favoritos del 2025.

¿Por qué el estilo boho nunca pasa de moda?

El boho chic es uno de esos estilos que cada temporada se reinventa sin perder su esencia, básicamente porque se inspira en lo natural, lo relajado y lo femenino, logra combinar comodidad y elegancia de una forma casi mágica. El vestido que llevó Letizia lo confirma que lo fluido y ligero favorecen a cualquiera.

El vestido boho azul marino de Letizia Ortiz

Lo que más llamó la atención de este look fue la silueta relajada pero favorecedora del vestido. El corte boho estiliza sin marcar demasiado la figura, mientras que los detalles ligeros en las mangas y la caída del tejido le dieron un toque de frescura ideal para el clima de primavera-verano 2025.

Letizia lo combinó con unas alpargatas clásicas en tono neutro, el calzado perfecto para dar un aire casual sin perder elegancia. Este dúo demuestra que la reina tiene un estilo muy cercano y fácil de replicar, pero siempre con ese plus de distinción que la caracteriza.

Un look elegante y cercano

Lo más bonito del estilo de la reina Letizia es que siempre logra un balance entre glamour y accesibilidad. No son looks imposibles de imitar, sino propuestas que cualquiera puede adaptar a su propio clóset. Y eso lo vuelve inspirador.

Además, el hecho de apostar por alpargatas, un calzado con tanta tradición española, refuerza ese aire auténtico y cercano que tanto gusta de ella.

El vestido boho azul marino que llevó Letizia Ortiz es sin duda uno de los looks más elegantes de la temporada 2025 porque es fresco, versátil y fácil de replicar, pero con un encanto especial que solo una reina puede aportar. Una prueba más de que este estilo sigue reinando.

Karen Luna
Karen Luna
Soy una escritora apasionada experta en SEO, disfruto hacer yoga, una copa de vino con buena compañía y las películas románticas.
