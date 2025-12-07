Marius Borg deja el Palacio y se muda a una lujosa zona residencial a semanas de enfrentar su juicio

El hijo primogénito de Mette-Marit se encuentra viviendo una de las etapas más oscuras de su vida, pues está por enfrentar un juicio en el que se le acusa de 32 delitos, incluyendo demandas por abuso sexual.

Aunque Marius Borg no está en la línea de sucesión al trono de Noruega, ni tiene cargos públicos como miembro de la realeza, sus conflictos reales han sacudido la estabilidad de la monarquía con sus escándalos.

Marius Borg deja el Palacio y se muda a una lujosa zona residencial

Recientemente ha causado preocupación, pues a tan solo unas semanas de su juicio, celebrado a principios del próximo año, Marius decidió dejar su residencia en el palacio de Skaugum, para mudarse a uno de los barrios más exclusivos.

De acuerdo con el diario noruego Se og Hør, el hijo de Mette-Marit contaba con su propia vivienda, y se dice que fue en su sótano, donde ocurrió uno de los delitos por los que se le acusan, motivo por el que la Corona quiere deslindarse.

Mette-Marit de Noruega es acusada de obstruir la labor policial para proteger a su hijo Marius Borg Høiby Getty Images

¿Dónde vive Marius Borg fuera del palacio?

De acuerdo con el medio, Borg se habría mudado a una residencia de alquiler en el distrito Frogner de Oslo, donde se encuentran las embajadas y casas de lujo, una de las zonas más exclusivas de la capital noruega.

Aunque su mudanza significa alejarse de la familia real de Noruega, incluyendo su madre y sus hermanos, se especula que es Mette-Marit quien se hará cargo de, los gastos de su hijo, pues el alquiler de la propiedad está entre 30.000 y 50.000 coronas mensuales, es decir, entre 2.550 y 4.252 euros.

Marius, que no tiene trabajo, no cuenta con los recursos necesarios para solventar sus propios gastos, razón por la que su madre se haría cargo de él, antes del polémico juicio, que podría llevarlo a pasar 10 años en prisión.

Por otra parte, los vecinos de Borg, temen que su comportamiento errático y violento, cause problemas en el lugar de residencia, que se caracteriza por su tranquilidad y seguridad.

