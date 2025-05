¿Meghan Markle está celosa de Kate Middleton? La cruda revelación sobre su distanciamiento

Desde hace ya varios años, han trascendido diversas teorías en torno a las presuntas rencillas que existirían entre Meghan Markle y Kate Middleton. Aunque este tema parecía estar casi olvidado, recientemente retomó fuerza debido a las declaraciones que hizo Thomas Markle Jr, quien reveló cuáles serían los supuestos verdaderos sentimientos de su hermana hacia la futura reina de Inglaterra.

El hermano de Meghan Markle aseguró que ella sí está celosa de Kate Middleton por esta razón

Luego de que se dijera preocupado por la forma en que el príncipe Harry “está siendo controlado”, Thomas Markle Jr lanzó otro dardo y aseveró que Meghan Markle está celosa de Kate Middleton. Durante una charla para el programa Talk, este polémico personaje revivió las sospechas de que la princesa de Gales y la duquesa de Sussex nunca se llevaron bien, y aunque no especificó las razones, sí insinuó que podría deberse a la imagen pública que cada una construyó, recalcando que la exactriz de Suits ha disminuido su aceptación considerablemente.

Meghan Markle y Kate Middleton intentaron llevar una relación cordial en el pasado Getty

“Meghan está tan celosa de Kate. No sé a hacia dónde va todo esto, pero no pinta muy bien para ninguno de ellos. Luego salen y se lamentan diciendo que sus vidas están siendo amenazadas”, apuntó el medio hermano de la duquesa de Sussex, con quien se sabe, ya no mantiene ningún tipo de contacto.

¿Por qué Meghan Markle y Kate Middleton no se llevan bien?

Pese al interés que esta supuesta enemistad entre las esposas de los hijos de Carlos III desde siempre ha despertado, no existen versiones exactas de lo que realmente pasó. Sin embargo, sí han salido a la luz distintos motivos posibles para los expertos, tal como relató Tom Quinn en el libro Yes Ma’am: The Secret Life of Royal Servants, donde mencionó que parte de los conflictos se detonaron debido a que sus personalidades eran totalmente incompatibles.

Existen diversas teorías sobre una aparente rivalidad entre Meghan Markle y Kate Middleton Getty

De acuerdo con un extracto de esta publicación, recabada por Bunte, a Meghan Markle no le simpatizaba Kate Middleton debido a que consideraba que era demasiado amigable. Es decir, no le agradaba que su cuñada fuera tan complaciente con todos a su alrededor, por lo que se les complicó forjar una cercanía durante el tiempo que compartieron como integrantes de la Familia Real.