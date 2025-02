¿Por qué Kate Middleton retrasó el anuncio de su cáncer? Revelan el sorprendente motivo

El año pasado, Kate Middleton fue diagnosticada con cáncer. Sin embargo, su enfermedad no se hizo pública de inmediato, lo que generó una gran polémica y un sinfín de rumores y teorías conspirativas sobre su salud. Aunque ahora se ha revelado que esta decisión habría tenido una razón de peso, según contó un exempleado de los príncipes de Gales.

Jason Knauf, quien llegó a trabajar para William y Kate de 2015 a 2021, contó que existió un motivo muy poderoso como para que los Gales decidieran retrasar el anuncio del cáncer de la princesa y que ello tuvo que ver con su familia.

En entrevista para 60 Minutes Australia, Knauf relató que la pareja no quiso hacer público el diagnóstico porque no sabían cómo abordar esta situación con sus hijos, los príncipes George, Charlotte y Louis. “No querían decir todavía que tenía cáncer porque no se lo habían dicho a los niños y estaban pensando cómo decírselo”, relató.

Jason Knauf trabajó para el príncipe William y Kate Middleton de 2015 a 2021 Especial

Sin embargo, también es cierto que el hecho de que prefirieran callar y no dar ningún detalle sobre la salud de Kate durante semanas provocó que estas teorías de la"conspiración” comenzaran en un “segundo plano, en Internet”, según explicó este exempleado.

Por otro lado, Knauf también señaló que esta situación fue muy difícil para el príncipe William. Sobre todo porque, a la par de la enfermedad de su mujer, también el rey Carlos III fue diagnosticado con cáncer. “En un par de semanas, descubres que tanto tu esposa como tu padre tienen cáncer. No lo podía creer. Fue horrible, absolutamente horrible. Nunca lo había visto tan mal”, compartió.

Recordemos, además, que Jason trabajó también para los duques de Sussex y fue justamente un correo electrónico de él que se filtró en 2021 en el que contaba los supuestos abusos de Meghan Markle hacia el personal del Palacio.

Así fue cómo Kate Middleton compartió su diagnóstico de cáncer

Kate Middleton anunció en marzo de 2024 su diagnóstico de cáncer (Getty Images)

Finalmente, en marzo de 2024, la princesa de Gales hizo pública su condición a través de un emotivo video en el que detalló su diagnóstico y el proceso que la familia atravesó para compartir la noticia con sus hijos. “Nos ha llevado tiempo explicar todo a George, Charlotte y Louis de una manera que sea apropiada para ellos, y asegurarles que voy a estar bien”, expresó la princesa. Unas palabras que coinciden con las de su exasistente.

Luego, en septiembre del mismo año, la royal de 43 años reveló que había culminado su tratamiento de quimioterapia preventiva. Mientras que en enero de este 2025, Kate contó que su cáncer se encuentra en remisión. Por lo que, desde entonces, poco a poco, ha ido reanudando su agenda oficial.