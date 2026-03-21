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¿Por qué Meghan Markle no usa su anillo de compromiso? Esto se sabe hasta ahora

El anillo de compromiso de Meghan Markle no solo es una joya de lujo, también es una pieza cargada de historia.

Marzo 21, 2026 • 
Karen Luna
Meghan Markle

¿Por qué Meghan Markle no usa su anillo de compromiso? Esto se sabe hasta ahora

Getty Images

En las últimas semanas, un detalle en las apariciones públicas de Meghan Markle ha llamado especialmente la atención: la ausencia de su icónico anillo de compromiso. La pieza, diseñada por el príncipe Harry en 2017, no solo es una joya de alto valor, también tiene un fuerte significado personal.

Pero, ¿realmente hay motivo de preocupación? Esto es lo que se sabe hasta ahora, con base en reportes recientes y antecedentes documentados.

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La razón más probable: ajustes y mantenimiento

Una de las explicaciones más consistentes es que el anillo podría estar siendo modificado o en mantenimiento, no sería la primera vez. A lo largo de los años, Meghan ha realizado varios cambios en la pieza original. Por ejemplo, en 2019 se modificó la banda por una de micro pavé, y posteriormente se añadieron detalles adicionales con diamantes, lo que ha llevado a hablar incluso de múltiples rediseños del anillo .

Además, en 2023 también dejó de usarlo temporalmente debido a trabajos de mantenimiento, según reportes retomados por medios internacionales . Esto refuerza la teoría de que su ausencia actual no necesariamente implica algo negativo.

El anillo de compromiso de Meghan Markle no es cualquier pieza, fue diseñado por el propio príncipe Harry e incluye un diamante central de Botsuana, acompañado por dos piedras que pertenecieron a la princesa Diana . Este detalle lo convierte en un objeto profundamente simbólico dentro de la historia de la pareja, lo que explica por qué cada cambio.

Más allá de ajustes técnicos, también existen razones prácticas. En ocasiones anteriores, Meghan ha optado por no usar su anillo en eventos específicos para mantener un perfil más discreto, especialmente en actividades con enfoque social o humanitario .

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¿Cambio de estilo o nuevo mensaje?

Otro detalle reciente es que Meghan ha sido vista usando otros anillos, incluso piezas con grandes diamantes en la mano derecha, lo que algunos expertos interpretan como una forma de expresar independencia o evolución en su estilo.

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Karen Luna
Karen Luna
Soy una escritora apasionada experta en SEO, disfruto hacer yoga, una copa de vino con buena compañía y las películas románticas.
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