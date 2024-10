Qué hay detrás del manotazo de Felipe VI la Letizia Ortiz en los Premios Planeta: las contundentes teorías

El pasado 15 de octubre, como cada año suelen hacerlo, los reyes de España, Felipe VI y Letizia Ortiz, presidieron la concesión del Premio Planeta de Novela, una entrega que posteriormente se celebró con una cena literaria, la cual se llevó a cabo en el Museu Nacional d’Art de Catalunya, en Barcelona. En esta edición, el triunfo recayó en Paloma Sánchez-Garnica con su novela “Victoria”. Sin embargo, ese no fue el hecho de la velada que dio la nota.

Así pues, en lugar de centrarse en los asuntos literarios y culturales gestados en el evento, la prensa ha volteado a ver una curiosa escena suscitada entre los monarcas, quienes a la hora de sentarse a cenar protagonizaron un instante incomodísimo para la reina, quien por una falta de atención tuvo que ser corregida por su marido con un pequeño golpecito.

Felipe VI y Letizia Ortiz deslumbraron en los Premios Planeta 2024 Casa de S.M. el Rey

Tal gesto correctivo habría alebrestado a todos los presentes, pues no se realizó con ningún tipo de discreción, lo cual incluso causó algunas risas entre los testigos presenciales y quienes pudieron vislumbrar el hecho a través de redes sociales, en donde se divulgó el video que retrata el instante preciso en el que Don Felipe da un manotazo a su esposa. Las imágenes dieron la vuelta al mundo y ya se hicieron virales.

Me interesa mucho saber vuestra opinión ¿qué veis en este vídeo de anoche en los Premios Planeta?

Los protagonistas son en el centro, la reina Letizia, a su izquierda Crehueras y a su derecha Felipe VI.

pic.twitter.com/cam94eGP8a — David Insua (@SoyDavidInsua) October 16, 2024

¿Por qué Felipe VI dio un pequeño golpe a Letizia Ortiz durante la cena de los Premios Planeta?

Fue el periodista asturiano Sergio C. Fanjul, escritor de obras como ‘La ciudad infinita’, quien, después de muchas especulaciones, aclaró el hecho en sus redes sociales, explicando la verdadera razón de por qué el rey Felipe decidió corregir a su esposa con ese controversial gesto.

Letizia Ortiz y el rey Felipe VI no han dejado de acaparar titulares tras su aparición en los Premios Planeta Casa de S.M. El Rey

El testimonio del autor tiene legitimidad tomando en cuenta que él fue uno de los tantos invitados a la cena, por lo que pudo ver con sus propios ojos cómo sucedieron las cosas.

“La tarta esa era de cartón, pusieron una en cada mesa para celebrar el cumple, pero luego sirvieron una mini tarta en un platito para cada invitado”, explicó Fanjul, disipando esa teoría que explicaba que el monarca había detenido a su esposa para comenzar a comer.

“No es para que no coma, sino porque no es comestible”, continuó el autor en su mensaje. De esta manera, toda la polémica quedaría completamente aclarada, dejando ver que no se trató de ningún acto grave de violencia, como muchos titulares amarillistas quisieron hacer ver.