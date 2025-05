Revelan el cariñoso apodo con el que George llama al príncipe William

El pasado domingo 5 de mayo, la Familia Real británica se reunió en el Palacio de Buckingham para conmemorar el 80 aniversario del Día de la Victoria en Europa en Londres. Carlos III, Camilla Parker, el príncipe William, Kate Middleton y sus hijos fueron algunos de los royals presentes en la celebración, en la cual quedó al descubierto el tierno apodo que recibe el heredero por parte de su hijo mayor.

De acuerdo con las declaraciones del experto real Jeremy Freeman, el príncipe George, hijo mayor del príncipe William, se refiere a su padre simplemente como “papá”, lo que demuestra la cercanía que existe entre el futuro rey y su primogénito, quienes más allá de ser royals, son personas que aman a su familia.

La Familia Real británica se reunió el pasado 5 de mayo para celebrar el Día de la Victoria en Europa @RoyalFamily

En declaraciones a ReachPlc, Freeman asegura que logró captar un momento tierno entre George y William durante el evento citado. De pie junto a la reina Camilla, George le dio un codazo a William y dijo: “Papá, qué sonido”, relata el observador real. Esto sucedió mientras toda la Familia Real observaba un impresionante vuelo de la Royal Air Force.

¿Qué otros apodos tiene el príncipe William?

En un capítulo del podcast “Seven” de Rob Burrow, Mike Tindall, exjugador de rugby y esposo de Zara Tindall, prima del príncipe William, reveló que el heredero es apodado “One Pint Willy”, lo cual se puede traducir al español como “Willy una pinta” o bien “William de un solo trago”.

“Para mí el príncipe de Gales es ‘One Pint Willy’ porque no es precisamente el mejor de los bebedores. Al venir de un deporte basado en buena medida en su dimensión social y en tomarse un par de cervezas con bastante frecuencia, ese es sin duda el apodo que revelaré: ‘One Pint Willy’. Lo siento, caballero, pero ya es de público conocimiento”, confesó el yerno de la princesa Ana.

El príncipe William tiene varios apodos X: @kensingtonroyal

“Te has metido en un buen lío”, le respondió Zara Tindall entre risas, haciendo alusión a que probablemente lo revelado por su esposo fue demasiado personal.

Por otro lado, en un viaje a Australia, pero realizado en 1984, la princesa Diana decidió que su hijo mayor, William, sería apodado ‘Wombat’, nombre con el que se le sigue llamando al príncipe de Gales, según lo revelado por él mismo en una entrevista dada en 2007.

“Ya no consigo quitármelo de encima. Empezó cuando tenía dos años. Al menos según me han contado, porque no tengo tanta memoria, me lo pusieron en un viaje a Australia que hice con mis padres. El Wombat es un animal local, y por eso empezaron a llamarme así”, relató el príncipe William.