Se revela el salario mensual que Andrés Mountbatten Windsor recibirá como manutención del rey Carlos III

El pasado 30 de octubre, el príncipe Andrés perdió de manera oficial sus título reales, así como su tratamiento de Alteza Real y otros privilegios que tenía por formar parte de la familia real, por sus nexos con Jeffrey Epstein.

Ahora será conocido como Andrés Mountbatten Windsor, tendrá que dejar su hogar en Royal Lodge para trasladarse a la finca de Sandringham, pero además recibirá una cantidad de seis cifras como indemnización por parte de su hermano, el rey Carlos III.

¿Cuáles serán los nuevos ingresos de Andrés Mountbatten Windsor?

De acuerdo con el medio The Guardian, el ex príncipe Andrés recibirá una cifra millonaria como indemnización por parte de su hermano, el rey Carlos III, para cubrir gastos de su traslado de Royal Lodge a la finca de Sandringham.

Luego de este pago de seis cifras, el hijo de la fallecida reina Isabel II, podría recibir una renta vitalicia, pagada con fondos privados de Carlos, que se cree que sería varias veces superior a la pensión naval anual de Mountbatten Windsor, de 20.000 libras esterlinas, según fuentes cercanas al asunto.

El príncipe Andrés pierde sus títulos reales Getty Archivo

¿Cómo va el proceso de destitución de título de Andrés Mountbatten Windsor?

Un comunicado del palacio emitido el jueves indicó que el rey había iniciado el proceso formal “para retirar el tratamiento, los títulos y los honores del príncipe Andrés” y que “ya se ha notificado formalmente la rescisión del contrato de arrendamiento” de Royal Lodge.

Añadió: “Sus majestades desean dejar claro que sus pensamientos y su más sentido pésame han estado, y seguirán estando, con las víctimas y supervivientes de cualquier forma de abuso”.

El primer ministro, Keir Starmer, apoya plenamente la decisión del rey. Un portavoz de Downing Street declaró: “Nuestras más sinceras condolencias a la familia de Virginia Giuffre y a todas las víctimas de los despreciables crímenes de Jeffrey Epstein”.

Especialistas en realeza, aseguran que este movimiento del rey Carlos III es el más inteligente y acertado, luego de que la opinión pública lo estuviera exigiendo, por los vínculos de Andrés con el criminal Jeffrey Epstein.

