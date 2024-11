Victoria Federica salió en defensa de Felipe VI tras el tenso momento que vivió en Paiporta: esto dijo

Victoria Federica salió a defender a Felipe VI luego del tenso momento que vivió el rey junto a su esposa, Letizia Ortiz durante su visita a Paiporta, Valencia, cuando varias personas los insultaron y les arrojaron lodo mientras los reyes recorrían las zonas afectadas por la DANA.

Es por ello que, en medio de esta controversia, la sobrina del monarca español decidió romper el silencio para respaldar a su tío luego de esta situación que, además, ha causado una gran polémica tanto a nivel local como internacional.

El mensaje con el que Victoria Federica respaldó a Felipe VI

Este fue el mensaje que Victoria Federica lanzó a través de sus redes sociales Instagram @vicmabor

Conocida por su estilo de vida en los círculos de la alta sociedad y su preferencia por mantenerse al margen de la vida pública de la Familia Real, Victoria Federica sorprendió a todos al expresar públicamente su apoyo a don Felipe. Fue a través de una publicación en redes sociales que la joven royal dio su opinión y respaldo al monarca.

Él da la cara cuando los demás huyen. El único servidor público que está siempre donde debe. Yo, con el Rey”, escribió la joven royal a través de una historia compartida desde su cuenta de Instagram. Mientras que estas declaraciones hacían alusión al presidente Pedro Sánchez, quien se retiró del lugar por los gritos que muchos ciudadanos hicieron en su contra.

Aunque, por otra parte, este gesto de la sobrina del rey ha sido alabado por algunos críticos. En tanto que otras voces señalan que no debió pronunciarse sobre esta situación ya que la Casa Real Española siempre debe mantener su papel neutral y no opinar sobre política. Algo que, evidentemente, no ha respetado.

El tenso momento que vivieron Felipe VI y Letizia Ortiz en Paiporta

Fue el pasado 3 de noviembre que los reyes de España, acompañados por el presidente Pedro Sánchez y el presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, visitaron la localidad valenciana de Paiporta afectada por la DANA. Sin embargo, lo que debía ser un acto de apoyo y solidaridad se convirtió en un momento de tensión para los monarcas.

Cuando el rey Felipe y Letizia recorrían a pie el núcleo urbano de Paiporta recibieron insultos y gritos por parte de algunas personas. Incluso, hubo quienes lanzaron barro en dirección hacia ellos.

Letizia Ortiz durante su visita a la comunidad valenciana de Paiporta Casa de S.M. el Rey

Un momento que, evidentemente, tomó por sorpresa a ambos royals ya que, incluso, la consorte rompió en llanto tras presenciar las mriadas hostiles y los insultos de algunos daminificados. Mientras que el monarca se mantuvo con estoicismo y trató de proteger a su esposa y continuar con el protocolo.