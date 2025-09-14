Naomi Watts se sincera sobre el impacto de la menopausia precoz que vivió a los 36 años

Hace algunos meses que Naomi Watts lanzó su libro ‘Me atrevo a decirlo: Todo lo que desearía haber sabido sobre la menopausia’, donde relata su experiencia con la menopausia precoz, un evento que vivió con poca información y mucha vergüenza.

La actriz, reconocida por su participación en películas como King Kong, Diana o Lo Imposible, llegó a creer que su vida había terminado y atravesaba esta etapa en soledad, hasta que encontró el apoyo de su esposo, Billy Crudup.

Te podría interesar: Naomi Watts impone el messy hair como el look favorito de las mujeres 50+ este otoño

Naomi Watts se sincera sobre cómo vivió la menopausia precoz

La noticia de que estaba por comenzar la menopausia precoz, dejó en shock a Naomi, la actriz apenas tenía 36 años y estaba considerando convertirse en madre

“Mi historia empezó muy pronto. Fue tan impactante y me inundó de vergüenza que entré en pánico”, relata la actriz que hoy tiene 56 años y es madre de dos hijos: Samuel Kai y Alexander Pete, producto de su primer matrimonio con Liev-Schreiber.

En una entrevista con revista People, la Naomi habló de los síntomas que padecía y los cambios que sufrió su cuerpo a tan temprana edad:

“Tenía periodos irregulares, sudores nocturnos y, por supuesto, se lo comenté a los médicos, pero no lo atribuyeron a nada más que estrés o algo así, porque, claro, a los 36, ni hablar, eres demasiado joven”, afirmó.

La actriz admitió que no se sentía preparada para vivir esta nueva etapa de su vida, porque además había muy poca información: “A lo largo de mi carrera como actriz, he superado tsunamis y me he encontrado cara a cara con King Kong, pero nada me preparó para la menopausia precoz”.

Los embarazos de Naomi Watts durante la menopausia precoz

Durante una entrevista con la revista Women’s Health, la actriz explicó cómo logró embarazarse en dos ocasiones, a pesar de estar pasando por esta etapa.

“Cuando estaba intentando tener hijos, un médico me dijo que probablemente estaba cerca de la menopausia. Me llenó de pánico y vergüenza. Pensé: ‘¿Quién soy yo, como mujer, si no puedo reproducirme?’. Pensamientos absurdos.

Pasé por ansiedad, vergüenza, confusión y pánico, y logré quedar embarazada de forma natural después de dos años de intentarlo y adaptarme a mi sistema con diferentes alternativas, ya que no era candidata para la FIV”, dijo en aquel momento.

La actriz también recordó que durante esta etapa se sintió muy sola, pues sus amigas no estaban atravesando por lo mismo y no podía compartir experiencias.

“Después del segundo hijo, sufrí sudores nocturnos intensos, sofocos y pensé: ‘Esto es terrible’. Intentaba poner a prueba a mis amigas, pero me encontraba con risas nerviosas y pensé: ‘¡Uy, no hay nadie más! Mejor me callo’. Y así fue”.

¿Cuándo se considera que es menopausia precoz?

De acuerdo con los especialistas, la menopausia es la fecha en que ocurrió la última menstruación, y se confirma cuando ha pasado un año desde esa fecha, la mayoría de las mujeres la experimenta entre los 45 y 55 años.

Si esto ocurre antes de los 40 años, se considera una falla ovárica precoz o menopausia temprana.

Los médicos recomiendan cuidarse con anticonceptivos dos años posteriores a la menopausia si ocurrió antes de los 40, pues aún hay posibilidades de quedar embarazada, y un año después si se presentó después de los 50.

