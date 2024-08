Sé más feliz día con día: descubre el poder de las pequeñas cosas

Descubrir en las cosas pequeñas la gran felicidad que entrañan es el reto y la magia reside en la capacidad de asombro que no debemos de perder, pase lo que pase. A menudo, solemos pensar que estar felices es como un estado deseado que se logra a través de grandes logros: un trabajo soñado, un amor perfecto, un viaje extraordinario. Sin embargo, también está en las pequeñas cosas de la vida cotidiana.

Comer con la familia, una tarde tranquila de películas y palomitas en casa, un atardecer hermoso o, bien, un silencio compartido con una copa de vino. Eso es la felicidad que tanto hemos buscado en eventos sociales, grandes viajes o lujosas compras.

Narra la leyenda que cuando se estaba creando el mundo, los encargados de ello no sabían dónde poner la felicidad. Pensaron en el fondo del mar, pero sabían que el hombre aprendería a bucear y la encontraría. También en lo más alto de una montaña, mas sabían que el ser humano no se daría por vencido y escalaría sin parar hasta encontrarla. ¿Dónde ponerla que no le hagamos fácil su descubrimiento? ¿Cómo complicárselo de modo que verdaderamente la aprecie? Entonces alguien sugirió: pongámosela en el interior del hombre, colgada a su cuello, atada a un cordón cerca del pecho. Ahí no se le ocurrirá buscarla nunca. Y en efecto, desde entonces, la buscamos fuera de nosotros y olvidamos que el regalo está en lo más cotidiano de la vida.

La felicidad es interior, no exterior; por lo tanto, no depende de lo que tenemos, sino de lo que somos Pablo Neruda

De lo que extrañamos y lo que nos duele

En el trabajo tanatológico vemos el dolor de las personas ante la ausencia de un ser querido. No es verdad que el sufrimiento crezca en Navidad o en fechas especiales; la ausencia duele todos los días. En especial los fines de semana. En la intimidad de una vida familiar que se queda en casa los domingos, comiendo juntos y prefitiendo no salir para descansar acompañados. Ahí, en un sábado cualquiera, te cae la ausencia de lleno.

Como seres humanos, nuestras relaciones son una fuente vital de felicidad. Getty Images

Los dolientes refieren que lo que más se extraña es lo más sencillo, las pequeñas cosas de las que está hecha una vida. Darle las buenas noches a quien amas, escuchar su risa, que haya ruido en casa y se comparta el ir de compras o los quehaceres domésticos.

¿Y si hoy fuera el último día de tu vida?

¿Escogerías pasarlo de safari por África o echándote de paracaídas? (suena mucho a la película The Bucket List con Morgan Freeman y Jack Nicholson). ¿O mejor preferirías una comida en casa con toda la familia, tu música favorita, tus platillos especiales y un gran atardecer? Esos gestos decía Joan Manuel Serrat: “Son aquellas pequeñas cosas que nos dejó un tiempo de rosas, en un papel o en un cajón. Como un ladrón te acecha atrás de la puerta, te tiene tan a su merced…”.

La naturaleza ofrece una inagotable fuente de felicidad. Getty Images

Mantente sorprendida ante las pequeñas cosas

Así que la invitación es a no perder la capacidad de sorprenderte, a no acostumbrarte a lo bueno y esperarlo siempre como si fuera la obligación de la vida dártelo. Agradece todos los días por lo dado, por lo deseado, por lo alcanzado y lo que te tiene motivado todavía.

No compares, no compitas, no voltees a ver la vida de los otros. Disfruta lo imperfecto de tu existencia, porque es la que tienes y es real. No postergues tu felicidad para cuando se reciban tus hijos, tengas nietos o te retires. Vive hoy, ama ya y no des nada por sentado que es el peor error de todos; sentir que todo lo merecemos y perder la capacidad de asombro ante la vida.

En el ahora hay mucha felicidad y alegría.

La felicidad del amanecer o la alegría del atardecer

El más fino de todos los sucesos ocurre todos los días con la salida y la puesta del sol. Seguro tú tienes tu favorito, o amas ver el mar o el bosque, o simplemente un campo florido. A veces tenemos que salir del concreto y los edificios para reconciliarnos con la vida y retomar esperanza. Hazlo, desplázate al lugar más hermoso y cercano que tengas que te permita ver la naturaleza y maravillarte con la impecable fila de hormigas que se forma en un minuto si tiras unas cuantas migajas de pan. Respeta su laboriosidad, su orden y su obediencia. Nota como vuela una mariposa sin cesar, sin descansar sobre su flor favorita. Date cuenta de su fuerza enorme en su gramaje de peso ínfimo.

En fin, abre los ojos. No permitas que la vida se te escape corriendo tras las cosas que crees que te harán feliz como una talla de ropa en específico, una bolsa de alguna marca, o un viaje que compartir en Instagram. Atrapa y atesora cada momento como si fuera el último, con la filosofía de Mindfulness para aprovechar el aquí y el ahora.

La felicidad no es un destino, sino una travesía que se puede enriquecer a través de la apreciación de las pequeñas cosas cotidianas. Desde practicar la gratitud y fortalecer relaciones hasta encontrar paz en la naturaleza. Mira en tu interior, asómate dentro que ahí, colgando de tu cuello, se encuentra la llave que abre la puerta de la felicidad.