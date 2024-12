Zen Experience 2024: un retiro de bienestar espiritual sin salir de la ciudad

En un mundo que parece moverse a un ritmo acelerado, el bienestar espiritual se ha vuelto un activo invaluable. La búsqueda de la tranquilidad y el equilibrio interior es una necesidad primordial para muchos, y el Zen Experience 2024 representa una respuesta innovadora a esta demanda. Este retiro único, diseñado para aquellos que buscan desconectar de la rutina diaria sin abandonar el entorno urbano, ofrece una experiencia transformadora que mezcla la espiritualidad y la modernidad.

Vanidades tuvo la oportunidad de conversar, vía video conferencia, con Claudia Lizaldi y Pedro Moctezuma quienes, además de estar juntos sentimentalmente, han unido esfuerzos para realizar el festival Zen Experience en la Ciudad de México, pues anteriormente se había presentado en Tulum.

Sobre la oportunidad de vivir una experiencia zen, Claudia nos contó: “Diría que es infantil pensar que tu vida no va a estar llena de retos y de cosas, pero lo importante es saber quién eres tú ante esos retos, con cuánta firmeza te levantas, con cuánta dignidad los vives, con cuánto respeto”. Así, la actriz, modelo y escritora mexicana aprovechó para hacer énfasis en la importancia de conocer herramientas que te permitan volver a tu centro, independientemente de lo que ocurra a tu alrededor.

Por su parte, con la sinceridad que caracteriza Pedro, nos comentó: “no es fácil pasar por el infierno, pero puedes tener una vida más clara una vez que lo conoces porque ya no quieres regresar a él”. El empresario considera que el Zen nos enseña que el bienestar es un camino, no un destino y que, a través de la práctica constante, podemos desarrollar hábitos saludables que nos permiten mantenernos equilibrados y en armonía.

Explora prácticas ancestrales y modernas para vibrar en sintonía con tu ser auténtico. Cortesía

¿Qué es Zen Experience?

Moctezuma comparte que el evento busca brindar a los asistentes herramientas prácticas para cultivar su bienestar. Tras el éxito de la primera edición en Tulum, con más de 7,500 participantes, la expectativa es grande... pero aún más grande es el cartel de ponentes: Deepak Chopra, reconocido gurú del bienestar; Nam Nidhan, experto en técnicas de sanación y bienestar integral; Michel Domit, conocido por su enfoque en la salud mental y emocional; Michel Rojkind, diseñador y conferencista que aborda temas de creatividad y bienestar; Vandana Hart, Activista y educadora en temas de salud y sostenibilidad; Prem Dayal, maestro espiritual que comparte enseñanzas sobre meditación y autoconocimiento; Don José Campos, famoso por su trabajo en medicina ancestral y herbolaria; Chris Mahne, especialista en biohacking y optimización del bienestar personal, y Rodrigo Gallardo, experto en nutrición y salud holística, entre otros.

Los participantes serán recibidos en un espacio diseñado para fomentar la serenidad, con áreas de meditación, jardines zen y salas de práctica donde la estética y la armonía se combinan para crear una atmósfera propicia para el bienestar. Y es que se busca que sea un encuentro apto para todas las edades con un ambiente familiar. “Queremos que los niños vivan y vean otro tipo de experiencias para que ellos la tengan más fácil”, apunta Lizaldi.

Pedro Moctezuma y Claudia Lizaldi nos invitan a un retiro de bienestar donde la mente, el cuerpo y el alma se unen en perfecta armonía. Cortesía

Un fin de bienestar espiritual

El programa que se desarrolla a lo largo de un fin de semana incluye una amplia variedad de actividades que buscan alimentar el cuerpo, la mente y el espíritu. Entre las propuestas, se encuentran:



Conoce una amplia gama de opciones para que puedas crear un plan de ejercicio que se adapte a diferentes necesidades y objetivos. Desde el fortalecimiento muscular hasta la relajación profunda, como clases de Yoga y Tai Chi. Descubre tu potencial emocional: Expertos te guiarán en un viaje de autodescubrimiento y crecimiento personal. A través de prácticas como mindfulness, arteterapia y talleres de autoconocimiento, aprenderás a gestionar tus emociones, fortalecer tu resiliencia y conectar más profundamente contigo mismo.

El Zen Experience 2024 se posiciona como una oportunidad única para aquellos que desean reconectar con su ser interior y cultivar un sentido de paz y bienestar sin la necesidad de escapar a un destino remoto. A través de un itinerario cuidadosamente diseñado, un enfoque personalizado y la creación de una comunidad solidaria, este retiro se convierte en un faro de esperanza en medio del bullicio urbano.

Invitamos a todos los interesados a participar en este viaje de autodescubrimiento y sanación colectiva. La inserción del bienestar espiritual en la vida moderna es posible, y el Zen Experience 2024 es el lugar ideal para comenzar. Reserva tu lugar y prepárate para una experiencia transformadora que resonará en tu vida mucho después de haber regresado a la rutina diaria. La paz interior te espera, está a solo un paso.