Amomoxtli, el refugio de ensueño en Tepoztlán que combina naturaleza y lujo.

¿A qué sabe la historia de México? Con esta pregunta comienza una experiencia culinaria increíble, una cena ritual que conmemora el Día Internacional de los Pueblos Indígenas y nos invita a redescubrir platillos, ingredientes y costumbres que forman parte de un legado culinario que se remonta a cientos de años y que aún vive.

Restaurante Mesa de Origen, montaje cena en honor al Día Internacional de los Pueblos Indígenas. Cortesía

En el restaurante Mesa de Origen , ubicado al interior del hotel Amomoxtli , en Tepoztlán, Morelos; bajo el tenue resplandor de las velas, el aroma del maíz recién nixtamalizado que se mezcla con el eco de una herencia milenaria. Así comienza una cena que no solo alimenta el cuerpo, sino también el alma: un recorrido sensorial por la historia y la traición.

Restaurante Mesa de Origen, montaje cena en honor al Día Internacional de los Pueblos Indígenas. Cortesía

El menú, concebido por el Chef Ejecutivo Iván Quiroz, en colaboración con Doña Mago, cocinera tradicional y corazón de la cocina del hotel, es una celebración a los ingredientes que generosamente comparte la montaña y a los saberes ancestrales. Juntos, reinterpretan las recetas tradicionales con las herramientas de la alta cocina contemporánea, sin perder el alma ni la raíz.

Derecha: Chef ejecutivo Iván Quiroz, izquierda: de Doña Mago, cocinera tradicional de Tepoztlán y colaboradora de cocina en Mesa de Origen. Cortesía

Cada uno de los cinco tiempos está cuidadosamente diseñado:

Sopa de guías y quelites con gordita de masa hervida, calabaza criolla, chile criollo y cilantro de piedra.

Tlacoyo de frijol quebrado con conejo y barbacoa al pulque, acompañado de salsa roja y pámpano.

Mextlapique de trucha con epazote recio, elote y calabaza criolla.

Costilla de cerdo con hongos de lluvia, frijoles de temporal y verdolaga tierna.

Como cierre, un nicuatole de cacao con oblea de cacao, crema de vainilla y zapote.

Tlacoyo de frijol quebrado y conejo, barbacoa de conejo al pulque con pápalo y salsa roja. Cortesía

Cada platillo fue acompañado de un maridaje curado con precisión, que realzan, contrastan y elevan cada sabor. La experiencia se completa con la narración del chef sobre el origen y simbolismo de cada platillo, creando un puente entre pasado y presente, entre cocina e identidad.

Amomoxtli, el refugio de ensueño en Tepoztlán que combina naturaleza y lujo. Cortesía

Más allá de la excelente técnica y el diseño del menú, esta cena es un acto de respeto y celebración, una lección viva de cultura, tradición y memoria, en donde cada ingrediente tiene un origen, un nombre y una historia que contar.

Restaurante Mesa de Origen, invitados y montaje cena en honor al Día Internacional de los Pueblos Indígenas. Cortesía

Estas cenas rituales se celebran a lo largo del año en distintas fechas significativas enfocadas en la cultura de México, el Estado de Morelos y temáticas internacionales que van con la filosofía del hotel, y están abiertas a todos los que deseen vivir la gastronomía como lo que realmente es: una forma de conectar con lo profundo, lo originario, lo verdadero. Una experiencia diseñada no solo para quienes aman la buena comida, sino para quienes saben que comer también puede ser un acto de conciencia.

La hospitalidad, el buen servicio y la calidad en cada uno de los ingredientes está garantizada en Hotel Amomoxtli, parte de Hamak Hotels.

Para más información y reservaciones, visita su sitio web y redes sociales.